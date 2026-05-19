Angelo Stiller, der Mittelfeldmotor des VfB, zählt offensichtlich zum 26-köpfigen WM-Kader. Auch zwei Stuttgarter Teamkollegen sind nach Medienberichten sicher dabei.

Heiko Hinrichsen 19.05.2026 - 15:23 Uhr

Nach übereinstimmenden Medienberichten ist ein Trio des VfB Stuttgart sicher bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada dabei: So ist durchgesickert, dass der Bundestrainer Julian Nagelsmann neben Stürmer Deniz Undav und Flügelmann Jamie Leweling auch den defensiven Mittelfeldspieler Angelo Stiller in sein 26-köpfiges Aufgebot berufen wird. So soll dieses Trio bereits telefonisch darüber informiert worden sein, dass es bei der Weltmeisterschaft zum DFB-Kader gehört.