Die Fußball-WM 2026 wird auch in Deutschland zum Milliardenpoker um Reichweite und Rechte. ARD und ZDF sichern sich per Sublizenz einen Großteil der Spiele – müssen dafür aber eine unglaubliche Summe auf den Tisch legen.
Die Vergabe von Übertragungsrechten für große Fußballturniere hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem milliardenschweren Geschäft entwickelt. Längst sind es nicht mehr nur die Sportverbände, die über Reichweite und Erlöse entscheiden – auch Telekommunikationskonzerne mischen auf dem Markt um die begehrten Live-Rechte kräftig mit. Für die öffentlich-rechtlichen Sender wird es dabei immer teurer, ihre Rolle als zentrale Anlaufstelle für sportliche Großereignisse zu sichern.