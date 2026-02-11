Die Fußball-WM 2026 wird auch in Deutschland zum Milliardenpoker um Reichweite und Rechte. ARD und ZDF sichern sich per Sublizenz einen Großteil der Spiele – müssen dafür aber eine unglaubliche Summe auf den Tisch legen.

Die Vergabe von Übertragungsrechten für große Fußballturniere hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem milliardenschweren Geschäft entwickelt. Längst sind es nicht mehr nur die Sportverbände, die über Reichweite und Erlöse entscheiden – auch Telekommunikationskonzerne mischen auf dem Markt um die begehrten Live-Rechte kräftig mit. Für die öffentlich-rechtlichen Sender wird es dabei immer teurer, ihre Rolle als zentrale Anlaufstelle für sportliche Großereignisse zu sichern.

ARD und ZDF müssen tief in die Tasche greifen

ARD und ZDF zahlen für Übertragungsrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer im Sommer 2026 nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) rund 152 Millionen Euro an die Deutsche Telekom. Beide öffentlich-rechtlichen Sender überweisen jeweils die Hälfte, also etwa 76 Millionen Euro, an den Telekommunikationskonzern als Rechteinhaber. Darin enthalten ist die Umsatzsteuer. Weder ARD und ZDF noch die Telekom wollten sich auf Nachfrage dazu äußern. Sie verwiesen darauf, dass die Vertragsdetails vertraulich seien.

Die Telekom hatte im Mai 2025 vom Fußball-Weltverband FIFA sämtliche Übertragungsrechte an der WM 2026 für den deutschen Markt erworben. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Insgesamt gibt es 104 Spiele, die alle von der Telekom in ihrem Bezahlangebot Magenta TV übertragen werden. Im Oktober vergangenen Jahres einigte sich die Telekom mit der SportA, der Rechteagentur von ARD und ZDF, auf eine Sublizenzierung.

Telekom zahlt 43 Millionen für EM-Sublizenzen

Demnach können ARD und ZDF jeweils 30 WM-Spiele, also insgesamt 60 Partien, live übertragen. Dazu gehören unter anderem alle deutschen Begegnungen, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Endspiel. Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen zudem über alle WM-Partien in Zusammenfassungen berichten. Für die ARD ist darüber hinaus eine Audioberichterstattung über alle WM-Spiele eingeschlossen.

Als sich die Telekom mit ARD und ZDF im Oktober vorigen Jahres über eine Sublizenzierung von WM-Rechten einigte, vereinbarten sie auch ein Geschäft zu den Übertragungsrechten für die Fußball-Europameisterschaft der Männer 2028 in Großbritannien und Irland. Diese TV-Rechte an den 51 EM-Spielen hatten ARD und ZDF vom europäischen Fußballverband UEFA für brutto 180 Millionen Euro erworben, wie weitere epd-Recherchen ergaben.

Hierfür vergaben die Anstalten an die Telekom Sublizenzen, die dafür nach epd-Informationen an ARD und ZDF jeweils brutto rund 21,5 Millionen Euro zahlt. Die Telekom kann dadurch alle EM-Spiele übertragen, 17 sogar exklusiv. ARD und ZDF werden jeweils nur 17 Begegnungen live zeigen. Auch zu den Kaufsummen für die EM-Rechte machten die Beteiligten auf Nachfrage keine Angaben.