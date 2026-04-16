Der Bundestrainer will bei der WM Meinungen zulassen - aber am liebsten sollen drei Funktionäre die brisanten Fragen beantworten.
16.04.2026 - 21:16 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann will seinen Spielern bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nicht den Mund verbieten. "Keiner unserer Spieler bekommt einen Maulkorb. Sie dürfen sich äußern, wenn sie das möchten", sagte der 38-Jährige in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV, betonte aber: "Wir wollen uns im Mannschaftsverbund auf das Sportliche konzentrieren."