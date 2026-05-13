Der einstige Kapitän könnte entgegen der jüngsten Aussagen aller Beteiligter zur WM doch in die Nationalelf zurückkehren, heißt es.
13.05.2026 - 10:13 Uhr
Es wäre eine völlig überraschende, spektakuläre Rolle rückwärts aller Beteiligter: Entgegen monatelanger Dementi könnte der frühere Weltmeister Manuel Neuer nun angeblich doch ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. Das berichtet jedenfalls der kicker. Demnach „mehren sich“ die Anzeichen auf eine Rückkehr des einstigen Kapitäns in die DFB-Auswahl zur WM im Sommer.FD