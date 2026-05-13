Der einstige Kapitän könnte entgegen der jüngsten Aussagen aller Beteiligter zur WM doch in die Nationalelf zurückkehren, heißt es.

Es wäre eine völlig überraschende, spektakuläre Rolle rückwärts aller Beteiligter: Entgegen monatelanger Dementi könnte der frühere Weltmeister Manuel Neuer nun angeblich doch ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. Das berichtet jedenfalls der kicker. Demnach „mehren sich“ die Anzeichen auf eine Rückkehr des einstigen Kapitäns in die DFB-Auswahl zur WM im Sommer.FD

Unsere Empfehlung für Sie Ehemaliger Trainer des SC Freiburg Christian Streich wird zur Fußball-WM TV-Experte beim ZDF Christian Streich hat einen neuen Job: Zur Fußball-WM verstärkt der frühere Freiburg-Coach die Expertenbank beim ZDF. Das Thema wurde und werde „intern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es der Bundestrainer nach außen hin darstellen mag“, heißt es im Fachmagazin. Und weiter: Auch bei Neuers Klub FC Bayern „ist man sich dessen bewusst“.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Neuer hatten sich zu einem möglichen Comeback des nach der Heim-EM 2024 zurückgetretenen Torhüters stets glaubhaft abwehrend geäußert. Erst kürzlich sagte der Bundestrainer: „Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren.“

Neuer selbst hatte Anfang April betont: „Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen. (...) Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern.“ Auch Oliver Baumann, der von Nagelsmann als Vertreter des verletzten Neuer-Nachfolgers Marc-André ter Stegen zur Nummer eins für die WM erklärt worden war, hatte wiederholt genervt auf das Thema reagiert. „Jeder hat seinen Senf dazugegeben“, meinte er.

Nagelsmann gibt WM-Kader am 21. Mai in Frankfurt bekannt

Nagelsmann wird seinen WM-Kader am 21. Mai in Frankfurt bekanntgeben. Bereits am Montag musste er eine erste, 55 Namen umfassende Liste mit mindestens fünf Torhütern beim Weltverband FIFA melden. Laut kicker „darf man davon ausgehen, dass Neuers Name ebenso darauf steht wie der von Baumann“, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Neuers Bayern-Erbe Jonas Urbig.

Zumindest Nübel wird Nagelsmann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Finale noch einmal im Stadion beobachten. Der Bundestrainer hat sich für das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Nübels VfB Stuttgart angekündigt.

Danach wird er im Aktuellen Sportstudio des ZDF zu Gast sein. Dort hatte er im Dezember 2023 schon einmal ein überraschendes Comeback zumindest als „interessanten Gedanken“ bezeichnet: Das von Toni Kroos, der für die Heim-EM wenige Monate später dann tatsächlich zurückkam.