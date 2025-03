In der Ozeanien-Qualifikation winkt Neuseelands Fußball-Nationalmannschaft nach dem deutlichen Sieg gegen Fidschi die dritte WM-Teilnahme. Ein Spiel steht noch aus.

red/dpa 21.03.2025 - 10:00 Uhr

Neukaledonien und Neuseeland spielen um das Ozeanien-Ticket für die Fußball-WM 2026. Im Halbfinale der WM-Qualifikation setzten sich die Neuseeländer in Wellington mit 7:0 (4:0) gegen Fidschi durch, Neukaledonien hatte zuvor 3:0 (0:0) gegen Tahiti gewonnen. Das Endspiel findet am Montag im Eden Park in Auckland statt.