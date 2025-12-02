Eckball-Entscheidungen und die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte könnten überprüft werden.
02.12.2025 - 14:34 Uhr
Bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) könnten die Befugnisse des Video-Assistenten erweitert werden. Laut eines Berichts der britischen Times fordern „führende Vertreter des Weltverbands FIFA“, dass bei der Endrunde auch Eckball-Entscheidungen und die zweite Verwarnung bei einer Gelb-Roten Karte durch den VAR überprüft werden dürfen.