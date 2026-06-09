Die Niederlande müssen kurz vor dem Auftakt gegen Japan schon das WM-Aus für den verletzten Jurrien Timber verkraften. Nun macht auch noch die Nummer eins Sorgen.

red/dpa 09.06.2026 - 11:28 Uhr

Die Niederlande sorgen sich kurz vor dem WM-Auftakt um Stammtorwart Bart Verbruggen. Der 23 Jahre alte Torhüter vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion verletzte sich beim letzten Testspiel des Oranje-Teams gegen Usbekistan (2:1) an der Hüfte und musste ausgewechselt werden. Für ihn rückte Mark Flekken von Bayer Leverkusen zwischen die Pfosten.