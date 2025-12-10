In der WM-Vorrunde kommt es in Seattle zum Duell Iran gegen Ägypten - während des Pride-Wochenendes. Wegen dann geplanter LGBTQI+-Events protestiert Ägypten bei der FIFA.
10.12.2025 - 10:45 Uhr
Der ägyptische Fußball-Verband protestiert mit einem deutlichen Brief an die FIFA dagegen, dass das WM-Spiel gegen den Iran in Seattle als sogenanntes Pride-Spiel stattfindet. Die demokratisch-liberale US-Stadt feiert am letzten Juni-Wochenende 2026 die LGBTQ+-Gemeinschaft. Just am 26. Juni steht in Seattle das Vorrundenspiel zwischen den Teams der zwei muslimischen Länder an, in denen Homosexualität unterdrückt wird.