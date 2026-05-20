Die sich anbahnende Entscheidung für Manuel Neuer als WM-Torwart sei richtig, die Art der Kommunikation „eine Katastrophe“, findet Markus Babbel. Auch Joachim Löw äußert sich.
20.05.2026 - 21:45 Uhr
Ex-Europameister Markus Babbel hält das bevorstehende Nationalmannschafts-Comeback von Torwart Manuel Neuer für richtig - Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisiert er dennoch scharf. „Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen halt verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht – und so geht es auch jedem Spieler“, sagte Babbel (53) im ran-Interview.