Der Leipziger Christoph Baumgartner verletzt sich bei der Generalprobe beim Aufwärmen am Oberschenkel. Gute Nachrichten gibt es dagegen bei David Alaba.
02.06.2026 - 12:16 Uhr
Schwerer Schlag für Ralf Rangnick und Österreich: Führungsspieler Christoph Baumgartner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig fällt für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) verletzt aus. Der 26 Jahre alte Offensivspieler zog sich beim Aufwärmen vor der WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Die MRT-Untersuchung am Dienstag habe ergeben, „dass ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht möglich ist“, teilte der Verband mit.