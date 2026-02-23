Dick Advocaat hat sein Amt als Nationaltrainer von Curaçao, dem Auftaktgegner der DFB-Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er nannte einen tragischen Grund.
23.02.2026 - 14:07 Uhr
Beim deutschen Vorrundengegner Curaçao gibt es knapp vier Monate vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft einen überraschenden Trainerwechsel. Der Niederländer Dick Advocaat erklärte aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt, nachdem er das Team von der kleinen Karibikinsel völlig überraschend erstmals zum Turnier in den USA geführt hatte.