Donald Trump plant strengere Einreisebestimmungen. Fans, die zur Fußball-WM 2026 in die USA reisen wollen, sollten genau wissen, welche Dokumente und Genehmigungen sie brauchen. So ist die aktuelle Lage.
Wenn im Sommer 2026 die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ausgetragen wird, zieht das Hunderttausende Fans aus aller Welt an - natürlich auch aus aus Deutschland. Wer die Spiele in den Vereinigten Staaten live vor Ort erleben möchte, muss dabei aktuelle Einreise- und Visabestimmungen genau kennen. Neben den bekannten Voraussetzungen zeichnen sich derzeit neue Hürden ab, die Reisen in die USA für deutsche Fans komplizierter machen könnten.