Der Argentinier Mauricio Pochettino soll die USA fit für die Heim-WM 2026 machen. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Das Team um den früheren BVB-Profi Pulisic ist seit vier Spielen sieglos.

mmf/dpa 11.09.2024 - 08:31 Uhr

– Der frühere Chelsea-Coach Mauricio Pochettino ist offiziell neuer Fußball-Nationaltrainer der USA. Der 52-Jährige hat bis zur Heim-WM 2026, die die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada ausrichten, aber noch viel Arbeit vor sich. Unmittelbar nach der Beförderung des Argentiniers kam das US-Team am Dienstagabend (Ortszeit) in einem Testspiel nicht über ein 1:1 gegen Neuseeland hinaus. In dem Spiel stand noch Interimscoach Mikey Varas für die USA an der Seitenlinie.