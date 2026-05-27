Es gibt offenbar keine Pläne, die Spiele der Fußball-WM in den hiesigen Kasernen zu übertragen. Das war zum Beispiel 2006 anders.
In diesem Jahr richten die USA, Mexiko und Kanada die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer aus. Start ist am Donnerstag, 11. Juni, in Mexiko-Stadt, Mexiko. Das Finale steigt am Sonntag, 19. Juli, in East Rutherford in den USA. Doch obwohl 78 der insgesamt 104 Spiele der WM in den Vereinigten Staaten ausgetragen werden, will das US-Militär in der Region Stuttgart in seinen Stützpunkten offenbar keine Partien übertragen. Das hat ein Sprecher der US-Army Garnison (USAG) Stuttgart, die die Niederlassungen verwaltet, auf Anfrage mitgeteilt. „Wir haben derzeit keine Pläne, die WM auf den Bases zu promoten“, so der Sprecher.