Die erste Phase hat begonnen. Und bereits mehr als 1,5 Millionen Anträge für WM-Tickets gingen in den ersten 24 Stunden ein. Dabei gibt es eine Besonderheit.
11.09.2025 - 21:49 Uhr
Zürich - In den ersten 24 Stunden zur Anmeldung für die Ticketverlosung zur Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr haben sich laut FIFA bereits mehr als 1,5 Millionen Fans registriert. Sie stammen aus 210 Ländern, das größte Interesse gibt es in den WM-Ländern USA, Mexiko und Kanada sowie aus der Titelverteidiger-Nation Argentinien, Kolumbien und Brasilien. In Europa liegen England, Spanien, Portugal und Deutschland vorn. Das gab die FIFA in einer Mitteilung bekannt.