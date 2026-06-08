Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Hier finden Sie die Quartiere aller 48 Teams aufgelistet.

Bei der Fußball-WM der Superlative schlagen die Teilnehmer ihre Quartiere in allen drei Gastgeberländern auf. 39 Mannschaften richten sich in den USA ein, sieben in Mexiko und zwei in Kanada. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf das Trainingsgelände der Wake Forest University in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina, wo die Nationalmannschaft im feudalen Graylyn Estate logiert.

 

Die Quartiere der 48 WM-Teilnehmer im Überblick (Ort/US-Bundesstaat oder Land, Trainingszentrum, Hotel):

ÄGYPTEN: Spokane/Washington, Gonzaga University, Northern Quest Resort and Casino

ALGERIEN: Lawrence (Kansas City)/Kansas, University of Kansas, The Oread Lawrence

ARGENTINIEN: Kansas City/Kansas, Training Center von Sporting KC (MLS-Klub), Hotel Savoy

AUSTRALIEN: Oakland/Kalifornien, Trainingszentrum von Oakland Roots/Soul, Claremont Resort and Club

BELGIEN: Renton (Großraum Seattle)/Washington, Trainingszentrum der Seattle Sounders (MLS-Klub), Hyatt Regency Lake Washington

BOSNIEN UND HERZEGOWINA: Sandy (Salt Lake City)/Utah, RSL Stadium/Stadion von Real Salt Lake (MLS-Klub), RSL Training Academy Residence

BRASILIEN: Morristown/New Jersey, Columbia Park/Trainingszentrum von Red Bull New York, The Ridge Basking Ridge

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CURACAO: Boca Raton/Florida, Florida Atlantic University, Boca Raton Marriott

DR KONGO: Houston/Texas, Houston Sports Park, Omni Houston Hotel

DEUTSCHLAND: Winston-Salem/North Carolina, Wake Forest University, Graylyn Estate

ECUADOR: Columbus/Ohio, Trainingszentrum von Columbus Crew (MLS-Klub), Le Méridien

ELFENBEINKÜSTE (Côte d'Ivoire): Chester (Philadelphia)/Pennsylvania, Stadion von Philadelphia Union (MLS-Klub), Hotel Du Pont Wilmington

ENGLAND: Kansas City/Missouri, Swope Soccer Village, The Inn at Meadowbrook

FRANKREICH: Boston/Massachusetts, Bentley University Waltham, Four Seasons

GHANA: Smithfield (Providence)/Rhode Island, Bryant University, Graduate by Hilton

HAITI: Galloway Township/New Jersey, Stockton University, Sheraton Atlantic City

IRAN: Tijuana/Mexiko, Trainingszentrum des Klubs Tijuana Xoloitzcuintle de Caliente, Marriott

IRAK: White Sulphur Springs/West Virginia, The Greenbrier Sports Performance Center, The Greenbrier

JAPAN: Nashville/Tennessee, Trainingszentrum von Nashville SC (MLS-Klub), Hotel nicht offiziell bekanntgegeben

JORDANIEN: Portland/Oregon, University of Portland, The Nines

KANADA: Vancouver/Kanada, National Soccer Development Center, The Westin Bayshore

KAP VERDE: Tampa/Florida, Waters Sportsplex, Grand Hyatt

KATAR: Santa Barbara/Kalifornien, Westmont College, Courtyard by Marriott Goleta

KOLUMBIEN: Zapopan (Guadalajara)/ Mexiko, Trainingszentrum des Klubs Atlas FC, Grand Fiesta Americana Country Club

KROATIEN: Alexandria (Washington D.C.)/Virginia, Episcopal High School, AKA Alexandria

MAROKKO: Basking Ridge/New Jersey, The Pingry School, Renaissance Charlotte South Park

MEXIKO: Mexiko-Stadt/Mexiko, Centro de Alto Rendimiento, Trainingszentrum der Nationalmannschaft

NEUSEELAND: San Diego/Kalifornien, Torero Stadium (University of San Diego), Hyatt Regency La Jolla at Aventine

NIEDERLANDE: Riverside (Kansas City)/Missouri, Trainingszentrum von KC Current (Frauen-Profiklub), Hotel Kansas City

NORWEGEN: Greensboro/North Carolina, University of North Carolina, Grandover Resort & Spa

ÖSTERREICH: Santa Barbara/Kalifornien, Harder Stadium (University of California, Ritz-Carlton Bacara

PANAMA: New Tecumseth (Toronto)/Kanada, Trainingszentrum Nottawasaga, Nottawasaga Inn Resort

PARAGUAY: San José/Kalifornien, Spartan Soccer Complex (San José State University), Signia by Hilton

PORTUGAL: West Palm Beach/Florida, Gardens North County District Park, Four Seasons

SAUDI-ARABIEN: Austin/Texas, Austin FC Stadium (MLS-Klub), Four Seasons

SCHOTTLAND: Charlotte/North Carolina, Trainingszentrum des Charlotte FC (MLS-Klub), Renaissance SouthPark

SCHWEDEN: Frisco (Dallas)/Texas, Stadion des FC Dallas (MLS-Klub), The Westin Stonebriar Golf Resort & Spa

SCHWEIZ: San Diego/Kalifornien, San Diego Jewish Academy, Fairmont Grand Del Mar

SENEGAL: Piscataway/New Jersey, Rutgers University, The Heldrich

SPANIEN: Chattanooga/Tennessee, Baylor School, The Read House

SÜDAFRIKA: San Agustín Tlaxiaca (Hidalgo)/Mexiko, Training beim Klub CF Pachuca/Universidad del Fútbol

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SÜDKOREA: Zapopan (Guadalajara)/Mexiko, Trainingszentrum von Deportivo Guadalajara ("Chivas"), The Westin

TSCHECHIEN: Mansfield (Dallas/Fort Worth)/Texas, Texas Health Mansfield Stadium, Sheraton Fort Worth Downtown

TUNESIEN: Santiago (Monterrey)/Mexiko, Rayados Training Center, InterContinental Presidente

TÜRKEI: Mesa (Phoenix)/Arizona, Arizona Athletic Grounds, Courtyard Mesa at Wrigleyville West

URUGUAY: Playa del Carmen/Mexiko, Mayakoba Training Center, Fairmont

USA: Irvine/Kalifornien, Great Park Sports Complex, Marriot Irvine Spectrum

USBEKISTAN: Marietta (Atlanta)/Georgia, Trainingszentrum Atlanta United (MLS-KLUB), JW Marriot Buckhead