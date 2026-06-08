Wo schlafen die Stars? Die WM-Quartiere im Überblick

Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Hier finden Sie die Quartiere aller 48 Teams aufgelistet.

red/dpa 08.06.2026 - 12:24 Uhr

Bei der Fußball-WM der Superlative schlagen die Teilnehmer ihre Quartiere in allen drei Gastgeberländern auf. 39 Mannschaften richten sich in den USA ein, sieben in Mexiko und zwei in Kanada. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf das Trainingsgelände der Wake Forest University in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina, wo die Nationalmannschaft im feudalen Graylyn Estate logiert.