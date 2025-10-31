Ein KI-Clip in den Sozialen Medien zeigt eine angeblich geplante WM-Arena in Saudi-Arabien auf einem Wolkenkratzer – spektakulär, aber frei erfunden.
31.10.2025 - 19:54 Uhr
Das Video eines angeblichen Stadions für die Fußball-WM 2034 in Saudi-Arabien auf der Spitze eines Wolkenkratzers hat weltweit für Aufsehen gesorgt - doch der gezeigte Entwurf hat nichts mit der Realität zu tun. Das bestätigte eine Person aus dem Bewerbungsumfeld der Nachrichtenagentur AFP. "Dieses Design ist komplett erfunden und ähnelt in keiner Weise dem, was Saudi-Arabien plant", hieß es.