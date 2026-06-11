Die WM-Eröffnung in Mexiko-Stadt wird zur großen Party. Das befürchtete Chaos bleibt aus, stattdessen herrscht im legendären Aztekenstadion Feierstimmung.
11.06.2026 - 21:31 Uhr
Mexiko-Stadt - Salma Hayek, Shakira und ganz viel Party: Mexiko-Stadt hat mit einer halbstündigen Stimmungsshow die Sorgen um den Auftakt der Fußball-WM vorerst beiseite gedrängt und im legendären Aztekenstadion das XXL-Turnier in drei Ländern eröffnet. Traditionelle Kleidung, moderne Pop-Rhythmen und viel Gold prägten die Zeremonie im Fußball-Tempel in über 2.200 Metern Höhe, in dem nach 1970 und 1986 zum dritten Mal eine WM begann.