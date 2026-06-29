Nur ein Spiel und das bereits mittags: Erstmals seit über zwei Wochen wird in der deutschen Nacht kein WM-Fußball gespielt. Einen Bundesliga-Star könnte es bald zum Champions-League-Sieger ziehen.
29.06.2026 - 05:03 Uhr
Dallas - Julian Nagelsmann ist sich der großen Bedeutung des K.-o.-Spiels der Fußball-Nationalmannschaft gegen Paraguay bewusst. "Im Fußball geht es nur ums Gewinnen. Wenn du gewinnst, ist alles perfekt. Wenn du verlierst, ist alles shit. Also müssen wir gewinnen", sagte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz vor der Partie der WM-Zwischenrunde heute (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough auf die Frage eines brasilianischen Journalisten auf Englisch.