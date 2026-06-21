Spannung bis zum Schluss: Im Kreis Ludwigsburg haben zahlreiche Menschen das Spiel der deutschen Nationalelf verfolgt. Eindrücke des Samstagabends in Bildern.

Am Samstagabend haben im Kreis Ludwigsburg zahlreiche Fans bei sommerlichen Temperaturen mitgefiebert, wie die deutsche Nationalelf ins Sechzehntelfinale einzog – unter anderem im Bootshaus Marbach, in der Gartenwirtschaft Monrepos und später nach Abpfiff im Autokorso auf der B27 in Ludwigsburg. Ein Spiel, das spannend war bis zum Schluss, als der VfB-Stürmer Deniz Undav in der Nachspielzeit das 2:1 gegen die Ivorer erzielte. Das machte die Fans in der Region gleich doppelt stolz: die deutsche Mannschaft ist weiter, und das unter anderem durch den Einsatz von Deniz Undav, der schon gegen Curacao überzeugte. Auch einige Kilometer weiter in der Landeshauptstadt feierten die Menschen den VfB-Spieler. Eindrücke des Abends finden Sie in unserer Bildergalerie.