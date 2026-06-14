Das Auftaktspiel der Türkei gegen Australien raubt den türkischen Fußballfans nicht nur die Nerven, sondern auch den Schlaf. Bei Türkspor Stuttgart wird gemeinsam geschaut.
Ziemlich fassungslos starren alle in den Fernseher. „Das gibt es doch nicht“, sagt einer der Zuschauer, als das zweite Tor für Australien fällt. Manche reiben sich die Augen. Um 5 Uhr sind sie schließlich aufgestanden, um das Auftaktspiel der türkischen Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft im kanadischen Vancouver anzuschauen. Im Vereinsheim vom Fußballverein Türkspor Stuttgart versammelten sich Sonntagfrüh rund zwei Dutzend Fans, manche von ihnen waren gar nicht erst im Bett. „Wir haben so lange darauf gewartet“, sagt der Wirt Mesut Gündogdu von der Arena 1905, „dafür lohnt es sich, wach zu sein.“ Vor 24 Jahren war die Türkei zuletzt bei einer WM dabei. Mit einem Tablett voller Gläser mit Schwarzem Tee, „Çay!“ wie er ruft, läuft er durchs Lokal und verteilt die Stärkung.