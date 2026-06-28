Die Three Lions müssen gegen den Außenseiter schwer schuften, siegen dann aber durch einen Doppelschlag. Ex-BVB-Profi Bellingham eröffnet, Bayern-Star Kane legt mit einem besonderen Treffer nach.

East Rutherford - Angeführt vom früheren Dortmunder Jude Bellingham und Bayerns Stürmerstar Harry Kane hat sich England bei der Fußball-WM den Gruppensieg gesichert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich nach einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 2:0 (0:0) gegen Panama durch.

Bellingham glänzte vor 80.663 Zuschauern zunächst als Torschütze (62. Minute) und dann als Vorbereiter für Kane (67.). Der Kapitän der Engländer stieg durch seinen Kopfballtreffer zu ihrem alleinigen WM-Rekordtorschützen auf. Panamas WM-Vorrundenaus hatte bereits vor dem Spiel festgestanden.

Tuchel mit erster Halbzeit unzufrieden

Tuchel beorderte erstmals in diesem Turnier Marcus Rashford und Bukayo Saka in die Startelf. Ein weiterer Beleg dafür, wie hochkarätig der Kader der Three Lions gerade in der Offensive besetzt ist. Rashford, vergangene Saison von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen, gehörte in der ersten Halbzeit auch zu den Aktivposten. Doch insgesamt taten sich die Engländer gegen die kompakt verteidigenden Mittelamerikaner extrem schwer.

Der 52-jährige Tuchel hatte sich zwar auf ein Geduldsspiel und eine komplexe Aufgabe eingestellt. Dass sich seine Mannschaft trotz klarer Dominanz vor der Pause nur so wenige Chancen herausspielte, gefiel dem früheren Trainer des FC Bayern München und von Borussia Dortmund aber gar nicht. Phasenweise gestikulierte er im Regen von East Rutherford wild an der Seitenlinie.

Kane vor der Pause kaum ein Faktor

Mal versuchten es die Engländer mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Mal suchten sie Bayern-Topstar Kane. Ihre Flanken erreichten den 32 Jahre alten Mittelstürmer im ersten Durchgang allerdings nicht.

Panama lauerte auf Konter und wurde vor allem durch José Luis Rodriguez ein Mal gefährlich. Der Offensivmann scheiterte mit seinem strammen Schuss von der halblinken Seite aber an Englands Keeper Jordan Pickford (26.).

Für Englands bis dahin größte Chance im Spiel sorgte Panama kurz nach dem Seitenwechsel selbst: José Cordoba schoss bei einer Rettungsaktion im eigenen Fünfmeterraum Mitspieler Andres Andrade an - und von dem flog der Ball knapp über das Tor. Ein Raunen ging durch Englands Fankurve direkt dahinter. Der Treffer hätte wegen einer Abseitsstellung aber wohl nicht gezählt.

Beckham schaut auf der Tribüne zu

Die Partie nahm nun Fahrt auf. Erneut der auffällige Rodriguez hämmerte den Ball über den Kasten der Engländer (57.), auf der Gegenseite scheiterte Kane an Panamas Schlussmann Orlando Mosqura (58.). Auch Englands einstiger Topspieler David Beckham auf der Tribüne schien Gefallen an dem Ganzen zu finden. Als er auf der Videoleinwand eingeblendet wurde, gab's lauten Jubel.

Kurz darauf schlugen die Three Lions zu - und zwar gleich doppelt. Erst traf Bellingham, seit 2023 bei Real Madrid, nach einer Ecke mit dem linken Fuß zum 1:0. Dann erhöhte Kane nach einer Flanke des früheren BVB-Stars per Kopf auf 2:0. Für den Angreifer war es der elfte WM-Treffer seiner Karriere. Er ließ Ex-Profi Gary Lineker (10) in der ewigen WM-Torjägerliste der Engländer damit hinter sich.