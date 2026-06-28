Die Three Lions müssen gegen den Außenseiter schwer schuften, siegen dann aber durch einen Doppelschlag. Ex-BVB-Profi Bellingham eröffnet, Bayern-Star Kane legt mit einem besonderen Treffer nach.
28.06.2026 - 00:55 Uhr
East Rutherford - Angeführt vom früheren Dortmunder Jude Bellingham und Bayerns Stürmerstar Harry Kane hat sich England bei der Fußball-WM den Gruppensieg gesichert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich nach einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 2:0 (0:0) gegen Panama durch.