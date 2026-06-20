Nachdem Vinícius Júnior in der Champions League beleidigt wurde, gibt es eine neue Fußball-Regel. Bei der WM fliegt deswegen erstmals ein Profi vom Platz.
20.06.2026 - 06:10 Uhr
Santa Clara - Paraguays Nationalspieler Miguel Almirón hat als erster Fußball-Profi bei der WM die Rote Karte gesehen, weil er sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hat. Der 32-Jährige von Atlanta United musste in der Partie gegen die Türkei aufgrund einer neuen Regel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz.