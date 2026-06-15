Es war nur ein kleines Wort - das aber große Wirkung hatte. Nun hat sich Jürgen Klopp bei Julian Nagelsmann entschuldigt. Was steckt dahinter?
15.06.2026 - 00:01 Uhr
Er ging mit sich durchaus hart ins Gericht. „Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich“, sagte Jürgen Klopp am Sonntagabend deutscher Zeit live auf MagentaTV. Für den Streamingdienst begleitet der frühere Coach von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool die Fußball-WM in den USA. Und sorgte dabei schon für ordentlich Wirbel.