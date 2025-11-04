Die nächsten drei Fußball-Weltmeisterschaften sind vergeben. Ein drittes Turnier nach 1974 und 2006 hat der Deutsche Fußball-Bund dennoch nicht aus den Augen verloren.
04.11.2025 - 10:16 Uhr
DFB-Präsident Bernd Neuendorf will sich langfristig mit einer möglichen Bewerbung für eine Männer-Weltmeisterschaft in Deutschland beschäftigen. „Unser Fokus liegt derzeit auf der Bewerbung für die Frauen-EM 2029. Aber natürlich kann ich mir grundsätzlich vorstellen, dass wir uns perspektivisch mit dieser Frage auseinandersetzen und schauen, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Bewerbung überhaupt denkbar ist“, sagte der 64-Jährige in einem dpa-Gespräch vor dem DFB-Bundestag am Freitag in Frankfurt/Main.