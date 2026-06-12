Die WM-Übertragungen in der Stadthalle Sindelfingen sind kurzfristig abgesagt worden. Die Irritationen in der Öffentlichkeit sind groß. Das sagt das Rathaus dazu.
12.06.2026 - 15:28 Uhr
Nach der kurzfristigen Absage der WM-Übertragungen in der Stadthalle Sindelfingen haben sich Bürgerinnen und Bürger offenbar fragend an das Rathaus gewandt. Vor diesem Hintergrund stellt die Stadtverwaltung klar: Die Absage des Public Viewings in der Stadthalle stehe nicht im Zusammenhang mit städtischen Auflagen oder Entscheidungen der Stadtverwaltung.