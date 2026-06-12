Die WM-Übertragungen in der Stadthalle Sindelfingen sind kurzfristig abgesagt worden. Die Irritationen in der Öffentlichkeit sind groß. Das sagt das Rathaus dazu.

Nach der kurzfristigen Absage der WM-Übertragungen in der Stadthalle Sindelfingen haben sich Bürgerinnen und Bürger offenbar fragend an das Rathaus gewandt. Vor diesem Hintergrund stellt die Stadtverwaltung klar: Die Absage des Public Viewings in der Stadthalle stehe nicht im Zusammenhang mit städtischen Auflagen oder Entscheidungen der Stadtverwaltung.

In den vergangenen Jahren habe die Stadt auf dem Wettbachplatz selbst Public-Viewing-Veranstaltungen organisiert. Angesichts der angespannten Haushaltslage sei bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft jedoch bewusst darauf verzichtet worden, ein eigenes Angebot auf die Beine zu stellen.

Die Interessen von Fans und Anwohnern sind in Einklang zu bringen

Interessierte Fußballfans hätten in Sindelfingen dennoch die Möglichkeit, die Spiele der Fußball-WM gemeinsam zu verfolgen. Verschiedene Gastronomen und private Veranstalter böten entsprechende Public-Viewing-Formate an.

Die Stadt unterstütze solche Initiativen im Rahmen des Citymarketings. Dabei gelte wie bei allen Veranstaltungen im öffentlichen Raum, dass die Interessen der Besucherinnen und Besucher sowie der Anwohnerinnen und Anwohner gleichermaßen berücksichtigt werden müssten.

Deshalb werde bei den Public-Viewing-Angeboten auf einen angemessenen Lärmschutz geachtet, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ich wünsche allen Fußballfans eine schöne Weltmeisterschaft, viele gesellige Begegnungen und der deutschen Nationalmannschaft, dass sie möglichst weit kommt. Es freut mich, dass es in Sindelfingen verschiedene Möglichkeiten gibt, die Spiele gemeinsam zu erleben“, wird Oberbürgermeister Markus Kleemann zitiert: Die Stadt Sindelfingen bedanke sich bei Gastronomen und Veranstaltern für ihr Engagement und freue sich auf eine friedliche und stimmungsvolle WM-Zeit.