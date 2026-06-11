Fußball-WM in Stuttgart: Was für Regeln gelten beim Fußballschauen in den Kneipen?

Wir wären nicht Deutschland, wenn es keine Regeln gäbe. Natürlich auch fürs gemeinsame Fußballschauen. Ein Public Viewing gibt es in Stuttgart nicht, doch in fast allen Gaststätten, Kneipen und Biergärten werden Fernseher hängen und die WM-Spiele zeigen. Weil diese durch die Zeitverschiebung aber teilweise spät am Abend, früh am Morgen oder mitten in der Nacht angepfiffen werden, braucht es dafür, natürlich, Regeln. Denn nicht alle erfreuen sich an Torrufen, Gebruddel, Gläserklirren mitten in der Nacht. Die Gaststättenbehörde hat allen Gastronomen einen Leitfaden zukommen lassen.

Was gilt für die Übertragung? Die WM-Spiele dürfen übertragen werden, solange „die Übertragung kein Event-Charakter bekommt, etwa durch Eintrittsgelder, Sponsorenwerbungen oder spezielle Aktionen rund um die WM“. Eine Gema-Lizenz wird jedoch benötigt. Bei der Übertragung sind Monitore oder Leinwände so aufzustellen, dass sie lediglich von dem bewirtschafteten Bereich und nicht von der Straße aus eingesehen werden können.

Was gilt an der frischen Luft?

Jedes Lokal hat eine Erlaubnis für die Außenbewirtschaftung in einem Zeitfenster. Dieses sei unter Berücksichtigung der Nachbarschaft und in Absprache mit anderen Ämtern und Stellen genehmigt worden. Da ist das Amt völlig klar: „Diese Zeiten sind einzuhalten“. Sollten also einzelne Spiele erst nach der genehmigten Außenbewirtschaftungszeit enden, können diese nicht in voller Länge im Außenbereich gezeigt werden. Wer also um 22 Uhr draußen räumen muss, kann draußen keine Spiele zeigen, die länger dauern.

Fußballschauen im Biergarten im Schlossgarten bei der EM 2021. Foto: Lichtgut

Was ist mit den Sperrzeiten?

Jedes Lokal hat eine Erlaubnis für die Außenbewirtschaftung in einem Zeitfenster. Dieses sei unter Berücksichtigung der Nachbarschaft und in Absprache mit anderen Ämtern und Stellen genehmigt worden. Da ist das Amt völlig klar: „Diese Zeiten sind einzuhalten“. Sollten also einzelne Spiele erst nach der genehmigten Außenbewirtschaftungszeit enden, können diese nicht in voller Länge im Außenbereich gezeigt werden. Wer also um 22 Uhr draußen räumen muss, kann draußen keine Spiele zeigen, die länger dauern.

Was ist mit dem Lärm?

Da mahnt die Stadt: „Die Genehmigung Ihrer Außenbewirtschaftung enthält die Auflage, dass eine Beschallung im oder in den Außenbereich nicht gestattet ist.“ Aufgrund des herausragenden Ereignisses einer Fußball-WM werde die Beschallung des Außenbereichs aber ausnahmsweise im Rahmen der Übertragung der Spiele toleriert, maximal jedoch bis 24 Uhr. Und ganz wichtig: „Die Lautstärke ist insbesondere nach 22 Uhr so einzustellen, dass die Anwohnenden nicht belästigt werden.“ Dies gelte jedoch nur, solange keine Beschwerden eingehen. Diese könnten dazu führen, dass diese Ausnahme für bestimmte Betriebe nicht mehr gewährt werden könne. „Die Beschallung des Außenbereichs darf erst unmittelbar vor Spielbeginn beginnen und muss unmittelbar nach dem Schlusspfiff wieder beendet werden.“

Wie kann der Gast helfen?

Der Wirt trägt die Verantwortung, dass Ruhestörungen vermieden werden. Und kann seine Gäste darauf hinweisen, nicht allzu laut zu sein. Aber weil die Gäste ja erwachsen sind, können diese durchaus beim Heimgehen nach Mitternacht nicht noch laut quatschen, die Autotüren zuschlagen oder den Motor bis zum Anschlag quälen.