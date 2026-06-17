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  4. Manuel Hagel von Gebetskreis um Felix Nmecha ergriffen

Fußball-WM Manuel Hagel von Gebetskreis um Felix Nmecha ergriffen

Fußball-WM: Manuel Hagel von Gebetskreis um Felix Nmecha ergriffen
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Der Gebetskreis um Felix Nmecha. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christian Charisius/dpa

Manuel Hagel kommentiert nach dem WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao die Gebetsszene mit Felix Nmecha nach dem Spiel. In sozialen Medien zeigen sich nicht alle darüber erfreut.

Digital Desk: Sascha Maier (sma)

Innenminister Manuel Hagel (CDU) hat sich in sozialen Netzwerken ergriffen von den Szenen gezeigt, die sich nach dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao zwischen dem DFB-Profi Felix Nmecha und Kickern beider Mannschaften abgespielt hatten: Nmecha, Teamkollege Jonathan Tah und andere kamen nach dem 7:1-Sieg Deutschlands zu einem kleinen Gebetskreis zusammen. „Dieses Bild hat mich wirklich gepackt“, schrieb Hagel dazu.

 

„Nach einem harten Spiel kommen Menschen zusammen, beten miteinander und zeigen Respekt.“ Sowas mache Sport aus. Glaube könne genau das: „Menschen erden, dankbar machen und daran erinnern, dass am Ende mehr zählt als ein Ergebnis.“

„Jesus durch das Spiel verherrlicht“

Zuvor hatte Nmecha die Szene in einem Interview nach dem Spiel erklärt: „Wir sind im Spiel Gegner. Nach dem Spiel sind wir alle Christen und Brüder. Wir haben einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht, weil wir alle sehr dankbar sind - auch sie.“ Weiter werde „Jesus durch das Spiel verherrlicht“.

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Nmecha ist gläubig, nutzt seine Reichweite in sozialen Netzwerken auch für religiöse Botschaften. Mit der Bibel in der Hand stieg er bei der Ankunft beim Turnier auf dem DFB-Bus, außerdem ist das deutsche Gesicht der „Ballers in God“, einer evangelikalen Kickergruppe, der auf Instagram 750.000 Menschen folgen.

Kritische Stimmen auf X

Einer konkreten Kirchengemeinde gehört Nmecha nicht an, handelte sich aber vor etwa drei Jahren Ärger ein, als er Videoschnipsel des US-Aktivisten Matt Walsh geteilt hatte. Kritiker gilt Walsh als homophob und transfeindlich. Nachdem der DFB den Youngster daraufhin zum Gespräch zitiert hatte, stellte dieser in einem Interview klar, dass er sich „nicht mal annähernd“ als homophob oder transphob verstehe und ging zu dem geteilten Beitrag auf Distanz.

Dennoch fragen sich auf der Plattform X nun einige, ob Manuel Hagel, zu dessen Ressort auch Kirchen- und Religionsangelegenheiten gehören, um die Debatten um den Fußballprofi wisse. „Vom stellvertretenden Ministerpräsidenten erwarte ich, dass er bei allem positiven auch benennt, dass Nmecha einer Evangelikalen Gruppierung angehört, und sich homophob äußert“, heißt es etwa in einem Kommentar. Einige Wortmeldungen gehen in diese Richtung – in anderen wurde aber auch Zustimmung zum Ausdruck gebracht: „Sport und Glaube können verbinden! Danke.“

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