Fußball-WM Manuel Hagel von Gebetskreis um Felix Nmecha ergriffen
Manuel Hagel kommentiert nach dem WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao die Gebetsszene mit Felix Nmecha nach dem Spiel. In sozialen Medien zeigen sich nicht alle darüber erfreut.
Manuel Hagel kommentiert nach dem WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao die Gebetsszene mit Felix Nmecha nach dem Spiel. In sozialen Medien zeigen sich nicht alle darüber erfreut.
Innenminister Manuel Hagel (CDU) hat sich in sozialen Netzwerken ergriffen von den Szenen gezeigt, die sich nach dem deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao zwischen dem DFB-Profi Felix Nmecha und Kickern beider Mannschaften abgespielt hatten: Nmecha, Teamkollege Jonathan Tah und andere kamen nach dem 7:1-Sieg Deutschlands zu einem kleinen Gebetskreis zusammen. „Dieses Bild hat mich wirklich gepackt“, schrieb Hagel dazu.