Topfavorit Frankreich kommt gegen Senegal erst spät in Fahrt - dann aber richtig. Der Superstar trifft nach Vorlage eines Bayern-Profis und holt sich einen Rekord. Ein anderer Münchner hat zuvor Pech.
16.06.2026 - 23:22 Uhr
East Rutherford - Superstar Kylian Mbappé und Bayern-Profi Michael Olise haben Titelanwärter Frankreich bei der Fußball-WM zum Auftaktsieg geführt. Mbappé erzielte beim 3:1 (0:0) gegen Senegal in der 66. Minute die Führung, Olise leistete die überragende Vorarbeit. Der eingewechselte Bradley Barcola (82.) erhöhte. Senegals Ibrahim Mbaye machte es noch mal ganz kurz spannend (90.+5), ehe Mbappé mit seinem insgesamt 14. WM-Treffer erneut zuschlug (90.+6).