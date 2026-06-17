2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und jetzt 2026: Lionel Messi kommt als erster Fußballer überhaupt bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz. Gegen Algerien feiert der Kapitän zusätzlich ein Jubiläum.
17.06.2026 - 03:04 Uhr
Kansas City - Superstar Lionel Messi ist als erster Fußball-Profi der Welt bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen. Der 38-Jährige stand beim WM-Auftakt von Titelverteidiger Argentinien gegen Algerien in Kansas City in der Startaufstellung. Es war der 200. Länderspiel-Einsatz des Weltmeisters von 2022.