Kroatiens Virtuosen um Luka Modric stehen gegen Ghanas Defensivkünstler unter Druck - und knacken als erstes Team bei der WM den Abwehr-Code der Afrikaner. Warum trotzdem beide Teams jubeln.
28.06.2026 - 00:58 Uhr
Philadelphia - Kroatien folgt Ghana in die K.o.-Phase der Fußball-WM und verlängert die Nationalmannschaftskarriere von Altstar Luka Modrić um mindestens ein weiteres Spiel. Die Auswahl von Trainer Zlatko Dalic gewann zum Abschluss der Gruppenphase gegen Ghana mit 2:1 (1:0) und qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter England für das Sechzehntelfinale. Der viermalige Afrikameister hatte schon vor dem Anpfiff sein Ticket für die Alles-oder-Nichts-Spiele sicher.