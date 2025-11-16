Am Mittwoch werden 42 der 48 WM-Teilnehmer feststehen. Während Kap Verde und Usbekistan schon dabei sind, muss Italien bangen. Ein 78-Jähriger sorgt in der Karibik für Furore.
16.11.2025 - 06:50 Uhr
Frankfurt/Main - 30 der 48 Teilnehmer für die Fußball-WM im kommenden Sommer stehen fest. Bis zum Mittwoch wird das Feld für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada auf 42 Fix-Starter anwachsen - die restlichen Sechs werden im März in Playoff-Spielen ermittelt. Eine Übersicht über den letzten Spieltag vor den Playoffs: