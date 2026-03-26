Die italienische Fußballnationalmannschaft hält dem Druck in der ersten Playoff-Runde der WM-Quali stand. Dänemark spielt sich in einen Rausch. Türkei kann sich auf Arda Güler verlassen.

Bergamo - Nach zuletzt zwei verpassten Weltmeisterschaften in Folge hat Italien die Chance auf eine Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gewahrt. Den Grundstein dafür legte die Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso in der ersten Playoff-Runde mit einem hart erkämpften 2:0-Heimerfolg in Bergamo gegen Nordirland. Weiter träumen darf auch die Türkei, die sich knapp, aber verdient mit 1:0 gegen Rumänien durchsetzte. Dänemark fehlte im Heimspiel gegen Nordmazedonien zunächst die Durchschlagskraft, drehte dann aber nach der Pause auf und bejubelte ein 4:0. Auch Kosovo, Polen und Schweden dürfen weiter auf eine WM-Teilnahme hoffen.

Sandro Tonali avanciert zum Matchwinner Die Anspannung war den Italienern anzumerken, doch diesmal hielt der vierfache Weltmeister dem Druck stand. Verbuchte der Gastgeber gegen diszipliniert verteidigende Nordiren in Hälfte eins nur zwei Torchancen, so erhöhte er nach dem Seitenwechsel den Druck – und belohnte sich. Sandro Tonali wuchtete den Ball nach einem verunglückten Klärungsversuch ins rechte Toreck (56. Minute). Für die Entscheidung sorgte Moise Kean per Linksschuss nach Vorlage von Sandro Tonali (80.). Das WM-Ticket endgültig lösen können die Italiener am kommenden Dienstag im Finale gegen Wales oder Bosnien-Herzegowina.

Auch die Türkei hatte im frühen Abendspiel mit den Rumänen viel Mühe und fand gegen das Abwehrbollwerk der Gäste in Hälfte eins kein Durchkommen. Die Türken konnten sich jedoch auf ihren Superstar von Real Madrid verlassen: Ein Traumpass von Arda Güler aus dem rechten Halbfeld fand Außenverteidiger Ferdi Kadioglu, der den Ball sauber verarbeitete und im Tor unterbrachte (53.). Damit trifft die Türkei im Finale auf den Kosovo, der nach zweifachem Rückstand in der Slowakei mit 4:3 siegte.

Dänemark dreht auf, Lewandowski erfolgreich für Polen

Für ein offensives Feuerwerk sorgte Dänemark nach der Halbzeit im Heimspiel gegen Nordmazedonien ab und siegte hochverdient mit 4:0. Den Bann brach Mikkel Damsgaard nach einem Ballgewinn im Mittelfeld (49.). Gustav Isaksen sorgte per Doppelschlag für die frühe Entscheidung (58./59.). Als letzter Däne trug sich Christian Nørgaard per Kopfball nach einer Ecke in die Torschützenliste ein (75.). Im Playoff-Finale bekommt es Dänemark mit dem Sieger der Partie Tschechien gegen Irland zu tun.

Die in der Gruppenphase desolaten Schweden besiegten zudem die Ukraine in Valencia mit 3:1. Polen sicherte sich den Einzug ins Finale durch Treffer von Robert Lewandowski und Piotr Zielinski beim 2:1-Sieg gegen Albanien.