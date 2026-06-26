Im dritten Vorrundenspiel feiert Senegal den ersten Erfolg bei dieser WM und darf auf das Weiterkommen hoffen. Für den Irak endet das Turnier mit einer weiteren Enttäuschung.
26.06.2026 - 23:04 Uhr
Toronto - Mit einem Kantersieg hat Senegal seine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft deutlich verbessert und das WM-Abenteuer von Außenseiter Irak vorzeitig beendet. In Überzahl kamen die Westafrikaner beim 5:0 (1:0) zu ihrem ersten Erfolg beim XXL-Turnier und dürfen mit drei Punkten und einer positiven Tordifferenz (+2) auf einen Platz im Sechzehntelfinale hoffen.