Meghon Valpoort ist kein Traumtänzer: „Ich hätte mehr Tore machen müssen, wir hätten aufsteigen müssen – dann wäre ich stärker in den Fokus gerückt.“ Der Stürmer des SGV Freiberg hat in der abgelaufenen Regionalliga-Saison acht Tore erzielt und sieben Assists beigesteuert. Am Ende reichte es nur zur Vizemeisterschaft, die SG Sonnenhof Großaspach zog vorbei und schnappte dem SGV den Drittliga-Aufstieg weg.

Es hätte schon optimal für den 25-Jährigen laufen müssen, wenn es mit dem Sprung auf den WM-Zug noch geklappt hätte und er vom Fußballverband von Curacao nominiert worden wäre. Seine Eltern sind dort geboren, später wanderten sie nach Den Haag aus, viele Verwandte leben noch auf der Insel vor der Küste von Venezuela. Für die U-18- und U-20-Auswahlmannschaften des Landes war er schon am Ball. An einem Lehrgang der A-Nationalmannschaft nahm er teil. Für ein offizielles Länderspiel machte ihm seinerzeit Corona einen Strich durch die Rechnung.

Valpoort traut Außenseiter viel zu

Nun fiebert der Angreifer, der in Markgröningen wohnt, am Fernseher mit Curacao bei der WM mit. „Die Aufgabe wird sehr, sehr schwer. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft überraschen kann und diesen Titelkämpfen einen besonderen Stempel aufdrücken wird. Vielleicht wird der Underdog auch manche schocken“, sagt er vor dem ersten Vorrundenduell mit der deutschen Nationalmannschaf am 14. Juni (19 Uhr/ARD) in Houston.

Ganz sicher ist Valpoort, dass in der Heimat der absolute Ausnahmezustand herrschen wird. Mit nur rund 150.000 Einwohnern ist die Karibikinsel das mit Abstand kleinste Land, das sich jemals für eine Fußball-WM qualifiziert hat. „Jeder schaut die Spiele, jeder unterstützt“, sagt der Stürmer. Da Curacao zwar ein autonomer Staat ist, politisch aber zum Königreich der Niederlande gehört, hat das Team dort viele Fans. „Auch in den Niederlanden herrscht Partylaune, wenn Curacao spielt“, berichtet Valpoort.

Die Sportart Nummer eins der Insulaner aber ist Baseball. Auch für seinen Vater und seine Cousins. „Jeder spielt Baseball, doch der Fußball ist die klare Nummer zwei und wächst von Jahr zu Jahr in der Beliebtheit“, sagt der Sportler, der von allen Mexx gerufen wird. Bisher war der größte Triumph der Gewinn der Karibikmeisterschaft 2017. Mit der WM-Teilnahme wird eine neue Dimension erreicht.

Advocaat als zusätzlicher Impuls

Wie er die Rückkehr von Dick Advocaat als Nationaltrainer einschätzt, der viereinhalb Wochen vor dem WM-Auftakt die Nachfolge seines niederländischen Landsmanns Fred Rutten angetreten hat? „Das gibt noch einmal einen Schub. Mit ihm stimmt die Chemie einfach ganz besonders. Mit Dick Advocaat hat die Reise begonnen und geht jetzt weiter“, erkärt Valpport.

Der Trainer-Routinier hatte das Team sensationell durch die WM-Qualifikation geführt. Die Sehnsucht nach ihm war riesig. Advocaat hatte sich damals zurückgezogen, um sich um seine kranke Tochter kümmern zu können. Der Tochter scheint es nun aber wieder etwas besser zu gehen. Teile der Mannschaft hatten daher beim Verband darum gebeten, den früheren Trainer von Borussia Mönchengladbach zurückzuholen. Auch wichtige Sponsoren sollen sich für eine Rückkehr des 78-Jährigen ausgesprochen haben. Es ist seine dritte WM als Nationalcoach: 1994 war er mit den Niederlanden in den USA dabei, 2006 in Deutschland trainierte er Südkorea.

Weltranglistenplatz 82

Natürlich ist das Team sportlich krasser Außenseiter. In der Weltrangliste steht es auf dem 82. Rang. Das Herzstück der Mannschaft bilden die Mittelfeldspieler Leandro Bacuna, der auch Kapitän ist, und Juninho Bacuna. Auch Keeper Eloy Room und die Verteidiger Riechedly Bazoer und Sherel Floranus gehören zu den Stützen. Bester Torschütze in der Qualifikation war Mittelstürmer Gervane Kastaneer, der sein Geld in der malaysischen Liga verdient. Teuerster Spieler im Kader ist der offensive Mittelfeldspieler Tahit Chong, der aktuell einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro aufweist und in der zweiten englischen Liga spielt. Valpoort weist noch auf Jearl Margaritha hin. Der 26-jährige Offensivmann ist sein Freund und stieg mit SK Beveren in die erste belgische Liga auf.

Bleibt noch die Frage nach seinem Tipp für das Spiel gegen Deutschland. Valpoort überlegt lange, dann sagt er: „2:1 für Germany, aber ich hoffe und glaube, dass wir dennoch die nächste Runde erreichen.“