Der Stürmer des Regionalligisten SGV Freiberg hat schon für Auswahlteams von Curacao gespielt, verpasst aber den Sprung in den WM-Kader.
11.06.2026 - 14:19 Uhr
Meghon Valpoort ist kein Traumtänzer: „Ich hätte mehr Tore machen müssen, wir hätten aufsteigen müssen – dann wäre ich stärker in den Fokus gerückt.“ Der Stürmer des SGV Freiberg hat in der abgelaufenen Regionalliga-Saison acht Tore erzielt und sieben Assists beigesteuert. Am Ende reichte es nur zur Vizemeisterschaft, die SG Sonnenhof Großaspach zog vorbei und schnappte dem SGV den Drittliga-Aufstieg weg.