Cristiano Ronaldo erhält nach seiner Roten Karte eine ungewöhnliche Sperre. Das hat Auswirkungen auf die Fußball-WM.

dpa 25.11.2025 - 19:18 Uhr

Zürich - Cristiano Ronaldo kann bei der Fußball-Weltmeisterschaft wohl doch schon im ersten Spiel für Portugal auflaufen. Die Sperre des Superstars nach seiner Roten Karte im Qualifikationsspiel gegen Irland gilt - anders als von vielen erwartet - nur für ein Spiel fix. Zwei weitere Partien sind vom Weltverband FIFA zur Bewährung ausgesetzt. Die feste Sperre für ein Spiel hat der 40-Jährige bereits beim 9:1 seines Nationalteams gegen Armenien abgesessen.