Schlechte Nachrichten für WM-Fans: Wer im Stadion etwas trinken will, muss Wasser kaufen. Die FIFA verbietet Wasserflaschen - trotz erwarteter Hitzeschlachten.
04.06.2026 - 10:09 Uhr
Zürich - Trotz vielerorts erwarteter Temperaturen über 30 Grad Celsius dürfen Fans bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko keine leeren Wasserflaschen mit in die Stadien nehmen. Der Weltverband FIFA änderte eine entsprechende Passage in seinem Leitfaden und teilt jetzt mit: "Zur Vermeidung von Missverständnissen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden." Grund sollen Sicherheitsbedenken sein.