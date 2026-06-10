Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation: Ein US-Regierungsvertreter äußert sich zum Fall des abgewiesenen somalischen WM-Schiedsrichters Omar Artan.
10.06.2026 - 08:29 Uhr
Miami - Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation sollen der Grund für die verweigerte Einreise des für die Fußball-WM vorgesehenen somalischen Schiedsrichters Omar Artan gewesen sein. Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe bei Artan "Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen" ergeben, teilte ein namentlich nicht genannter Vertreter der US-Regierung dem Nachrichtensender CNN mit. Weitere Einzelheiten habe er nicht genannt.