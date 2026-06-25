Zweiter Sieg in Folge, der Gruppensieg ist perfekt: Brasilien kommt bei der Fußball-WM immer besser in Fahrt. Das liegt auch an zwei Stars mit einer sehr unterschiedlichen Bedeutung für dieses Team.

Miami - So etwas hat Vinícius Júnior wahrscheinlich noch nie erlebt. Mit zwei Toren hatte Brasiliens eigenwilliger Stürmerstar sein Team gerade fast im Alleingang zum 3:0 (2:0) gegen Schottland und zum Gruppensieg bei dieser Fußball-WM geschossen. Und trotzdem war er auf seiner Ehrenrunde durch das Miami Stadium nach dem Schlusspfiff fast allein.

Zwei Teamkollegen schlossen sich dem Angreifer von Real Madrid an. Der Rest des Kaders versammelte sich um einen Mann, der bei seinem 15-minütigen Kurzeinsatz keine einzige brauchbare Aktion zustande gebracht hatte.

Aber Neymar da Silva Santos Junior ist immer noch Neymar. Und das bedeutet: Rekord-Torschütze Brasiliens, teuerster Spieler der Welt - und damit fußball-historisch betrachtet zumindest noch eine größere Nummer als Vinícius Júnior. Der 34-jährige Neymar hielt geradezu Hof vor einem völlig enthemmten Fanblock der Brasilianer. Er herzte seine Familie, nahm ein Kind auf den Arm, hatte Tränen in den Augen.

"Das ist genau das, was wir wollten", sagte Trainer Carlo Ancelotti. "Das war wirklich ein sehr gutes Spiel. Wir sind sehr glücklich."

Neymar: "Ich hatte Herzklopfen"

Dass Neymar die Aufmerksamkeit bekommt, die eigentlich Vinícius Júnior zusteht, wären unter anderen Umständen vielleicht ein Problem für den fünfmaligen Weltmeister. Aber niemanden schien das an diesem Abend vor 64.478 Zuschauern zu stören.

Neymar ist ständig verletzt und hatte auch die beiden ersten WM-Spiele wegen einer Wadenblessur verpasst. Er machte selbst nach seiner Einwechselung beim Stand von 3:0 nach den Toren von Vinícius Júnior (7./45.+3) und Matheus Cunha (60.) nicht den Eindruck, diesem Turnier körperlich gewachsen zu sein.

Trotzdem bekam man im Miami Stadium eine Ahnung davon, warum Ancelotti den Altstar trotzdem für seine vierte Weltmeisterschaft nominiert hat: Er hat eine Wirkung in und außerhalb der Kabine. Die Fans forderten und feierten seine Einwechselung lautstark.

"Ich hatte Herzklopfen. Ich war sehr nervös. Aber jetzt bin ich glücklich", sagte Neymar. "Alles hat geklappt."

Ancelotti und Vinícius Júnior - das passt

Die Brasilianer - und das wurde selbst bei ihrer bislang besten Turnierleistung deutlich - haben nicht die Kaderqualität und Kaderbreite der Argentinier, Franzosen, Spanier oder Engländer. Wenn sie bei dieser WM deutlich mehr erreichen wollen als nur die erste K.-o.-Runde am kommenden Montag - dann muss bei ihnen alles passen. Die Stimmung. Der Umgang mit dem enormen Druck. Die Form der besten Spieler. Bei den ersten beiden Faktoren kann Neymar noch hilfreich sein. Beim dritten kommt Vinícius Júnior ins Spiel.

"Für mich gehört Vini zur absoluten Spitzenklasse. Er zählt zweifellos zu den Besten der Welt", lobte Ancelotti den Angreifer, mit dem er schon bei Real Madrid erfolgreich zusammenarbeitete.

Warten auf das Geschenk

Diese WM ist bislang das Turnier der Stürmerstars: Lionel Messi hat schon fünf Tore in nur zwei Spielen geschossen. Kylian Mbappé und Erling Haaland kommen jeweils auf vier. Vinícius Júnior hat nun zumindest mit den beiden gleichgezogen. Das treibt ihn persönlich an. Und darauf sind die Brasilianer auch angewiesen, nachdem mit Raphinha vom FC Barcelona der zweite Ausnahmekönner in der Offensive verletzt ausgefallen ist.

Dass sich Vinícius Júnior unter Anleitung Ancelottis besonders wohlfühlt, konnte nach dem Schottland-Spiel jeder hören. "Ich freue mich sehr über die Tore. Heute war sogar ein Kopfballtreffer dabei", sagte der 25-Jährige. "Ich hatte dem Trainer versprochen, dass ich das erzielen würde. Er meinte: Das sei so gut wie unmöglich und versprach mir ein Geschenk. Darauf warte ich jetzt also."