Fußball – Zusammenfassung: Bewegung an der Tabellenspitze

Wendlingen siegt zu Hause gegen Wernau mit 2:1 und übernimmt die Spitze. Foto: Michael Treutner

Der TSV Berkheim gewinnt in der Fußball-Bezirksliga. Der TSV Denkendorf, der FV Plochingen und der TSV RSK Esslingen verlieren dagegen. TSV Wendlingen übernimmt die KLA-Spitze.

Sowohl in der Fußball-Bezirksliga als auch in der Kreisliga A gibt es Veränderungen an der Tabellenspitze. Die Spannung in der KLA hält unverändert an.

 

Die ersten sechs Mannschaften trennen lediglich vier Punkte, die ersten acht derzeit sechs Zähler. In der Kreisliga B 1 gewinnt der TSVW Esslingen erneut, in der der Staffel 2 verliert der TSV Denkendorf II sein erstes Saisonspiel.

Die Landesliga-Vertreter der Region mussten Niederlagen einstecken. Der TSV Köngen unterlag beim VfL Sindelfingen mit 0:3 (0:1) und der FV Neuhausen verlor daheim gegen den TSV Ehningen mit 0:3 (0:1). Köngen bleibt dennoch Erster, Neuhausen dagegen muss jetzt den Blick tabellarisch nach unten richten.

Bezirksliga

Spitzenreiter ist nun der 1. FC Heiningen nach dem 2:1-Erfolg beim TSV Jesingen. Der 1. FC Donzdorf fiel nach der 0:2-Heimniederlage gegen den VfL Kirchheim auf den dritten Rang zurück. Der SV Ebersbach trat beim TSV RSK Esslingen an – und gewann dort in Unterzahl mit 3:2. Dadurch ist Ebersbach nun Zweiter, der TSV RSK ist unverändert Sechster. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber die Ebersbacher haben es zum Schluss clever gemacht“, erzählte TSV-RSK-Spielleiter Thomas Schuler.

Der TSV Denkendorf unterlag bei der TSG Salach knapp mit 0:1 (0:1) und steht derzeit auf dem 9. Platz. Eine herbe Enttäuschung bereitete der FV Plochingen seinen Anhängern mit der 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Oberboihingen. Damit steckt der FVP mitten im Abstiegskampf. Bereits am Donnerstagabend gewann der TSV Berkheim unerwartet beim TSV Weilheim mit 3:2 und verbesserte sich um einen Rang auf Tabellenplatz vierzehn. Berkheims Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit durch Domenic Spohn.

Kreisliga A

Im Spitzenspiel Zweiter gegen Erster behielt der TSV Wendlingen mit 2:1 (1:0) über den TSV Wernau die Oberhand. Wendlingen musste ab der 18. Minute in Unterzahl agieren und erzielte den Siegtreffer wenige Minuten vor dem Ende. Durch diesen Erfolg eroberte Wendlingen die Tabellenführung, Wernau rutschte mit zwei Zählern weniger auf Platz zwei und Deizisau ist punktgleich Dritter. Auf den 4. Rang vorgeschoben hat sich der ASV Aichwald nach dem 4:2 (2:0)-Heimerfolg über den SC Altbach. „Eine umkämpfte Partie, aber ein verdienter Erfolg. Es fühlt sich gut an“, sagte ASV-Coach Jan Singer. Nach dem 1:1 (1:0)-Remis zwischen dem TV Nellingen und TV Unterboihingen ist Nellingen jetzt Fünfter.

Die Vereine in der hinteren Tabellenregion wehrten sich nach Kräften. Sowohl der FV Neuhausen II als auch die SG Eintracht Sirnau kamen zu Erfolgen. Der FVN II bezwang daheim die TSG Esslingen überraschend mit 2:0 ((0:0) und Sirnau siegte beim abgeschlagenen Schlusslicht FV Plochingen II mit 3:1 (2:1). Einen wichtigen Dreier landete der TSV Notzingen beim 5:1 (4:0)-Erfolg beim VfB Oberesslingen/Zell – und tauschte mit diesem die Plätze. Der VfBOEZ muss aufpassen, nicht nach hinten zu rutschen. 3:3 (1:1) unentschieden trennten sich der TB Ruit und der TV Hochdorf.

Kreisliga B

In der Staffel 1 geht der Höhenflug des TSVW Esslingen weiter. Der Spitzenreiter gewann beim TB Ruit II mit 8:0 (5:0). Zweiter bleibt der TSV Baltrmannsweiler, der daheim mit 5:2 (1:1) gegen den TSV Scharnhausen siegte. Gut im Rennen liegt der TSV RSK Esslingen II, der daheim die TSG Esslingen II mit 7:0 (3:0) abfertigte. Vierter ist der TSV Deizisau II nach dem 4:3 (2:1)-Sieg gegen den GFV Odyssia Esslingen.

Eine Überraschung gab es in der B 2: Der bislang verlustpunktfreie TSV Denkendorf II unterlag bei der SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II mit 4:5 (2:3) – und dies trotz einer 4:3-Führung. Der Siegtreffer für die SGM fiel in der 90. Minute.

Ausführliche Texte zu den Spielen der Woche zwischen dem TSV Wendlingen und dem TSV Wernau sowie zwischen dem FV Neuhausen und dem TSV Ehningen finden Sie ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagausgabe.

