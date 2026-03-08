Fußball – Zusammenfassung Bewegung an der Tabellenspitze
Der TSV Berkheim gewinnt in der Fußball-Bezirksliga. Der TSV Denkendorf, der FV Plochingen und der TSV RSK Esslingen verlieren dagegen. TSV Wendlingen übernimmt die KLA-Spitze.
Der TSV Berkheim gewinnt in der Fußball-Bezirksliga. Der TSV Denkendorf, der FV Plochingen und der TSV RSK Esslingen verlieren dagegen. TSV Wendlingen übernimmt die KLA-Spitze.
Sowohl in der Fußball-Bezirksliga als auch in der Kreisliga A gibt es Veränderungen an der Tabellenspitze. Die Spannung in der KLA hält unverändert an.