Fußball – Zusammenfassung: Der TSV Berkheim zeigt noch ein mächtiges Aufbäumen

Der FC Esslingen verliert erneut, TSV Berkheim bleibt in der Bezirksliga dran, der TV Plochingen kassiert eine Klatsche und neuer Tabellenführer der Kreisliga A ist der TSV Deizisau – es war wieder mal ein Fußball-Spieltag, der es in sich hatte.

Verbandsliga Der FC Esslingen hat die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Durch das 1:2 (0:2) gegen den SV Fellbach bleibt die Mannschaft Drittletzter – im Kampf um den Klassenverbleib gehen so langsam die Spiele aus. Tobias Hohloch nach einem Esslinger Abwehrpatzer (34.) und Patrick Fossi per Foulelfmeter brachten die Fellbacher gegen den offensiv harmlosen FCE in Führung (45.+1). Nach dem Wechsel steigerten sich die Esslinger, der Anschlusstreffer durch Dorde Smiljic nach sehenswerter Vorarbeit von Loris Portella war am Ende aber zu wenig.

Landesliga

Der TSV Köngen verteidigte durch einen 2:0-Sieg gegen den SC Geislingen die Tabellenführung und schickt den Traditionsverein auf einen Abstiegsplatz. Die Tore für die Köngener erzielten Simon Prinz und Marvin Durst. Eben diesen Abstiegsplätzen nähert sich der FV Neuhausen nach seiner 0:1-Niederlage beim TSGV Waldstetten.

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Bezirksliga

Der TSV Berkheim gewann sein zweites Spiel in Folge. Nach dem überraschendem 3:2-Erfolg beim TSV Weilheim folgte nun die nächste mit dem 6:4-Sieg gegen den FV Vorwärts Faurndau. Beide Gegner sind in der oberen Tabellenhälfte anzutreffen. Zur Halbzeit stand es bereits 4:2 durch Tore von Alexander Dallas, Oliver Wamsler, Sebastian Wamsler und Domenic Spohn. Mit einem Doppelschlag erhöhte Nils Müller (52. + 55.) auf 6:2, ehe Faurndau noch verkürzte. Somit schließen die Berkheimer punktemäßig zum Verein davor in der Tabelle auf.

Und das ist der FV Plochingen, für den es nach einer 0:8-Klatsche beim Tabellenführer 1. FC Heiningen immer brenzliger wird. Bereits zur Hälfte der Partie führten die Heininger recht deutlich mit 4:0. Das Bezirksliga-Derby TSV Denkendorf gegen den TSV RSK Esslingen entschieden die Denkendorfer klar mit 5:1 für sich, dabei traf Nico Riccio dreimal. Denkendorf steigt auf Platz sieben im gesicherten Mittelfeld, Esslingen bleibt auf sechs.

Kreisliga A

Und wieder mischt sich die Tabelle der Kreisliga A neu durch, und es zeigt sich mal wieder, dass jeder jeden schlagen kann. So besiegte der Tabellenvorletzte SG Eintracht Sirnau den bisherigen Tabellenprimus TSV Wendlingen mit 2:1. Jonas Weißenborn und Dennis Hauck trafen für die SG. Sehr schwer getan hat sich der VfB Reichenbach gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten FV Plochingen II. Erst in der 88. Minute erzielte Justin Mittmann den 2:1-Siegtreffer.

Der sehr gut in die Saison gestartete SC Altbach verlor zu Hause gegen den Drittletzten FV Neuhausen II mit 0:1, Torschütze war Felix Stickel. Für den bisherigen Zweiten TSV Wernau reichte es gegen den TV Nellingen lediglich zu einem 1:1-Unentschieden. Somit steht Wendlingen in der Tabelle davor und der ASV Aichwald sowie der TSV Deizisau überholten durch ihre Auswärtssiege die Wernauer. Der ASV als auch die Deizisauer haben nach der Winterpause alle ihre drei Ligaspiele in Folge gewonnen. Für den ASV bedeutet der späte 2:0-Sieg beim TV Hochdorf Tabellenplatz zwei (Tore durch Luis Kiefer in Minute 87. und Luca Richter in der Nachspielzeit). Dieser Sieg war aber „hart umkämpft und mit viel Aufwand verbunden“ wie ASV-Trainer Jan Singer zu erzählen hatte. Weiter meinte: „Auf diesem Platz und dieser starken Mannschaft werden sich noch viele Mannschaften schwer tun.“

Mit dem 4:1-Sieg bei der TSG Esslingen ist Deizisau neuer Tabellenprimus, aber lediglich vier Punkte vor dem Siebten. Getroffen für die Deizisauer haben Volkan Burak Tellioglu, Dimitrije Pantic, Dennis Köber und Tekin Sidal. Der TSV Notzingen besiegte den TB Ruit hoch mit 7:1, Marian Ropertz gelangen vier Tore.

Kreisliga B

Durch einen 3:0-Sieg beim TSV Berkheim II und dem gleichzeitigem 2:2-Unentschieden des TSV RSK Esslingen II beim SC Altbach II ist der TSV Baltmannsweiler neuer Tabellenführer der Staffel 1, punktgleich mit dem spielfreien TSVW Esslingen und dem TSV RSK II. Der Titelfavorit der Staffel 2 TSV Denkendorf hat seine erste Saisonniederlage vom vergangenen Sonntag gegen die SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II gut weggesteckt und gewann mit 7:2 gegen den TFC Köngen. Noch ein Coup wie gegen den Ersten ist Baltmannsweiler II/Aichwald II beim Zweiten TSV Köngen II nicht gelungen, die SGM verlor mit 1:3. Der TSV Wernau II vergab gegen den TSV Wofschlugen II eine 3:1-Führung. Der Matchwinner der Wolfschlugener war Dardan Aliu mit seinem Hattrick zum 2:3 (56. Minute), 3:3 (90.) und 4:3 (90.).

Ausführliche Texte zu den Spielen des FC Esslingen, des TSV Köngen und zum Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV RSK Esslingen finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagausgabe.