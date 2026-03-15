Fußball – Zusammenfassung Der TSV Berkheim zeigt noch ein mächtiges Aufbäumen
Der Bezirksligist gewinnt das zweite Spiel in Folge. Auch der TSV Köngen hat ein Erfolgserlebnis. Ansonsten gibt es viele Niederlagen und Frust.
Der Bezirksligist gewinnt das zweite Spiel in Folge. Auch der TSV Köngen hat ein Erfolgserlebnis. Ansonsten gibt es viele Niederlagen und Frust.
Der FC Esslingen verliert erneut, TSV Berkheim bleibt in der Bezirksliga dran, der TV Plochingen kassiert eine Klatsche und neuer Tabellenführer der Kreisliga A ist der TSV Deizisau – es war wieder mal ein Fußball-Spieltag, der es in sich hatte.