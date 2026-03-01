Fußball – Zusammenfassung: Die Kreisliga A bleibt eine Wundertüte

In der Fußball-Bezirksliga gewann zum Start des Fußballjahres nur der TSV Denkendorf, der TSV RSK Esslingen punktete überraschend beim seitherigen Tabellenersten 1. FC Heiningen und der FV Plochingen sowie der TSV Berkheim verloren jeweils auswärts. Spannungsmäßig toppt in dieser Saison die Kreisliga A bislang alles, sie bleibt eine Wundertüte. Nach diesem Spieltag trennen die ersten acht Vereine lediglich fünf Punkte. Der TSV Wernau blieb nach dem 2:1-Heimerfolg über den TV Unterboihingen zwar Erster, doch dahinter tauschten die sieben Mannschaften fleißig die Plätze. So ist der TSV Wendlingen Zweiter und der TVU auf den achten Platz zurückgefallen. Spektakulär war der 21:0-Kantersieg des TSV Denkendorf II über die Wernauer SF in der Kreisliga B 2. Pause hatten lediglich noch die hiesigen Landesligisten, da gab es nur zwei Nachholpartien

Bezirksliga Einen klaren Sieg feierte der TSV Denkendorf mit 5:0 (2:0) über den abgeschlagenen Letzten SC Geislingen II. Marcello Di Fabio erzielte in der zweiten Hälfte zwei Treffer. Damit setzten sich die Denkendorfer weiter von den hinteren Rängen ab. Die Fans des TSV RSK Esslingen freuten sich über das 2:2 (1:0)-Unentschieden beim 1. FC Heiningen. Die Esslinger Führung drehten die Heininger zunächst in der zweiten Hälfte, ehe Lukas Aleksander Nixdorf kurz vor dem Spielende noch der Ausgleich für den TSV RSK gelang.

Beim 1. FC Donzdorf war die Lage für den FV Plochingen bereits nach knapp einer Viertelstunde und zwei schnellen Gegentreffern wenig aussichtsreich. Kurz vor dem Spielende erhöhte Donzdorf auf 3:0. Plochingen ist damit weiterhin Elfter, während Donzdorf durch diesen Erfolg der Sprung auf Platz eins gelang. Der TSV Berkheim tut sich auch im neuen Fußballjahr schwer. Beim VfL Kirchheim unterlag die Mannschaft mit 0:3 (0:1) und verharrt auf einem Abstiegsplatz.

Die Heininger fielen auf den 2. Rang zurück, neuer Dritter ist der SV Ebersbach nach dem 2:0 (1:0)-Sieg über die TSG Salach. Der TSV RSK ist Sechster, Denkendorf Achter.

Kreisliga A

Der TSV Wernau bleibt durch den 2:1-Heimsieg über den TV Unterboihingen an der Tabellenspitze. Auf den 2. Platz vorgeschoben hat sich der TSV Wendlingen durch das 5:1 (1:1) über den FV Plochingen II. Neuer Dritter ist der VfB Reichenbach, der zuhause den FV Neuhausen II mit 2:1 (1:0) bezwang. Nach dem Ausgleich des FVN erzielte Charalampos Kiouptsidis in der Nachspielzeit den Reichenbacher Siegtreffer. Vom 8. auf den 4. Platz sprang der TSV Deizisau nach dem 5:0 (2:0)-Erfolg bei der SG Eintracht Sirnau. Auf dem 5. Rang steht nach dem 2:0 (2:0) bei der TSG Esslingen der ASV Aichwald, der mit zwei raschen Toren in der ersten Hälfte den Grundstein für den Sieg legte. Unentschieden 3:3 trennten sich der TSV Notzingen und der TV Nellingen, der bis zur Pause mit 3:1 führte.

Kreisliga B

In der Staffel 1 bezwang der TSVW Esslingen im Spitzenspiel den TSV Baltmannsweiler mit 4:2 (2:1). Damit führt der TSVW mit drei Zählern allein die Tabelle vor den Baltmannsweilerern an. Im Duell der unmittelbaren Verfolger trennten sich der GFV Odyssia Esslingen und der TSV RSK Esslingen II mit einem 1:1 (0:0)-Remis. Diese beiden Teams liegen vier Punkte hinter dem TSVW sowie einen Zähler hinter Baltmannsweiler. Mit einem klaren 6:0 (3:0)-Erfolg bei der SG Eintracht Sirnau II wahrte der TSV Deizisau II seine Aufstiegschance und ist als Fünfter noch in Schlagdistanz.

In der B 2 zieht der TSV Denkendorf II weiter einsam seine Kreise. Mit einer 21:0 (9:0)-Klatsche wurden die Wernauer SF nach Hause geschickt. Zweiter ist nun der Absteiger TSV Wolfschlugen, der beim TSV Notzingen II mit 3:2 (0:0) die Oberhand behielt. Punktgleich Dritter ist jetzt aufgrund der schlechteren Tordifferenz der spielfreie TSV Köngen II.

Auch die SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II kann sich als Vierter nach dem 5:0 (1:0)-Auswärtssieg bei der SGM Hochdorf II/Schlierbach II noch Hoffnungen zumindest auf den 2. Platz machen. Denkendorf II hat jedoch auf seine drei genannten Verfolger aktuell bereits zehn beziehungsweise elf Zähler Vorsprung sowie die mit Abstand beste Tordifferenz.

Ausführliche Texte zu den Spielen der Woche zwischen der TSG Esslingen und dem ASV Aichwald sowie zwischen dem TSV Baltmannsweiler und dem TSVW Esslingen finden Sie ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagausgabe.