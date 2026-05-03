Fußball – Zusammenfassung Für den FV Plochingen wird es immer enger
Fußball-Bezirksligist FV Plochingen verliert beim TSV Weilheim mit 2:0 und steckt im Tabellenkeller fest. Der TSV Deizisau spielt in der KLA gegen den VfBOEZ nur 0:0 unentschieden.
Fußball-Bezirksligist FV Plochingen verliert beim TSV Weilheim mit 2:0 und steckt im Tabellenkeller fest. Der TSV Deizisau spielt in der KLA gegen den VfBOEZ nur 0:0 unentschieden.
Am 25. Spieltag der laufenden Saison gab es in den unteren Spielklassen des Amateurfußballs keine großen Überraschungen. In der Bezirksliga muss der TSV Berkheim, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht, nach der 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Donzdorf weiter bangen. Auch für den FV Plochingen bleibt es eng, da der ebenfalls abstiegsgefährdete TSV Jesingen sein Spiel gegen FV Vorwärts Faurndau mit 3:1 gewann und nun beide punktgleich auf Platz 14 stehen. An der Tabellenspitze hingegen hat sich nichts verändert.