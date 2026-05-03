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  6. Für den FV Plochingen wird es immer enger

Fußball – Zusammenfassung Für den FV Plochingen wird es immer enger

Fußball – Zusammenfassung: Für den FV Plochingen wird es immer enger
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Die Fußballer des TB Ruit um den 1:0-Torschützen Jannik Ehrmeier (Mitte) verschaffen sich durch den klaren 5:0-Sieg gegen den FV Neuhausen II Luft im Abstiegskampf. Foto: Robin Rudel

Fußball-Bezirksligist FV Plochingen verliert beim TSV Weilheim mit 2:0 und steckt im Tabellenkeller fest. Der TSV Deizisau spielt in der KLA gegen den VfBOEZ nur 0:0 unentschieden.

Am 25. Spieltag der laufenden Saison gab es in den unteren Spielklassen des Amateurfußballs keine großen Überraschungen. In der Bezirksliga muss der TSV Berkheim, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht, nach der 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Donzdorf weiter bangen. Auch für den FV Plochingen bleibt es eng, da der ebenfalls abstiegsgefährdete TSV Jesingen sein Spiel gegen FV Vorwärts Faurndau mit 3:1 gewann und nun beide punktgleich auf Platz 14 stehen. An der Tabellenspitze hingegen hat sich nichts verändert.

 

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Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen sichern sich im Sportpark Weil gegen den Tabellenachten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen späten 3:2-Sieg.

Das gilt auch für den Ersten in der Kreisliga A. Der Tabellenführer TSV Deizisau spielte gegen den VfB Oberesslingen/Zell zwar nur 0:0. Das Remis und der eine Punkt reichten aber weiterhin für Platz eins aus. Wer viele Tore sehen wollte, musste zu einem der Spiele in der Kreisliga B gehen – denn dort gab es regelrechte Schützenfeste zu sehen.

Bezirksliga

Der TSV RSK Esslingen war beim Tabellenletzten SC Geislingen II zu Gast und Favorit in dieser Begegnung. Mit einem 4:2-Sieg wurden die Esslinger dieser Rolle auch gerecht. Ein schwereres Los hatte der TSV Denkendorf, der den Spitzenreiter SV Ebersbach zu Gast hatte und mit 0:2 unterlag. Beide Tore fielen erst in der zweiten Hälfte. Der TSV Berkheim – aktuell auf dem Relegationsplatz – tat sich gegen den Dritten 1. FC Donzdorf schwer und kassierte eine 1:4-Niederlage. Auch der FV Plochingen verlor sein Spiel gegen den TSV Weilheim mit 0:2.

Kreisliga A

Der Tabellenführer TSV Deizisau wurde im Spiel gegen den VfB Oberesslingen/Zell seiner Favoritenrolle nicht gerecht und kam über ein mageres 0:0 nicht hinaus. Der Tabellenzweite TV Unterboihingen siegte hingegen im Derby gegen den TSV Wendlingen mit 2:1 und rückt Deizisau nun mit nur noch zwei Punkten Rückstand auf die Pelle. Seine Favoritenrolle machte der TV Nellingen gegen den Tabellenletzten FV Plochingen II deutlich: 10:0 für die Nellinger. Der TB Ruit besiegte die zweite Mannschaft des FV Neuhausen klar mit 5:0. Ebenfalls einen 5:0-Sieg gab es in der Begegnung für den Neunten TSV Notzingen gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau. Auch für die Sirnauer wird es im Tabellenkeller immer enger. Ein 2:2-Unentschieden gab es in der Partie zwischen dem SC Altbach und der TSG Esslingen.

Kreisliga B

In der Staffel 1 bleibt der TSVW Esslingen nach dem 3:1-Sieg gegen den GFV Odyssia Esslingen mit großem Punkteabstand (57 Zähler) Tabellenführer. Der TSV Berkheim II fegte die SGM Mettingen/Westcity United Esslingen mit 5:2 vom Platz. Für die Berkheimer ging es dadurch einen Platz in der Abstiegszone nach oben – derzeit Platz neun. Der SC Altbach II verlässt mit einem 2:0-Sieg gegen die Reserve der TSG Esslingen den Relegationsplatz und steht aktuell auf Platz sieben. Die Zweite des TB Ruit verlor gegen das Team des TSV RSK Esslingen II mit 3:4 durch zwei Elfmeter in der Nachspielzeit. Die SGM Lichtenwald/Winterbach II war gegen den TV Nellingen II nicht angetreten. Das Spiel wird mit 3:0 für die Nellinger gewertet. Der Tabellenzweite TSV Baltmannsweiler trennte sich im Spiel gegen den TSV Deizisau II 2:2 unentschieden.

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Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben.

In der Staffel 2 traf der Tabellenführer TSV Denkendorf II auf den Tabellenletzten SGM Hochdorf II/Schlierbach II – und fertigte die SGM mit 8:0 ab. Viele Tore gab es auch in der Begegnung des TSV Wernau II gegen die SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II zu sehen. Die Wernauer siegten mit 6:0 und verließen den Relegationsplatz nach oben. Ein Schützenfest gab es auch im Spiel Wernauer SF gegen den TFC Köngen. Die Köngener fegten die SF Wernau mit 11:0 vom Platz. Auch der Zweite TSV Wolfschlugen feierte ein Schützenfest und bezwang die SGM Lichtenwald Winterbach klar mit 10:0. Im Duell der Abstiegsplätze TSV Notzingen II gegen den TSV Oberboihingen II siegten die Oberboihinger mit 3:2 und stehen nun auf Tabellenplatz neun.

Ausführliche Texte zu den Spielen des FV Neuhausen gegen den GSV Maichingen sowie des TB Ruit gegen den FV Neuhausen II finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.

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