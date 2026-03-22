Fußball – Zusammenfassung In Plochingen läuten die Alarmglocken
Bezirksligist FVP verliert das zweite Spiel in Folge gegen ein Spitzenteam und steht auf einem Abstiegsplatz. Berkheim gewinnt erneut, Deizisau bleibt in der KLA vorne.
Bezirksligist FVP verliert das zweite Spiel in Folge gegen ein Spitzenteam und steht auf einem Abstiegsplatz. Berkheim gewinnt erneut, Deizisau bleibt in der KLA vorne.
Wechsel im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga und – wie jedes Wochenende – jede Menge Bewegung in der Kreisliga A. Während der TSV Berkheim durch den dritten Sieg im dritten Spiel 2026 sowie den jahresübergreifend vierten zumindest schon mal von einem direkten Abstiegs- auf den Relegationsrang geklettert ist, ist der FV Plochingen durch die erneute Niederlage – 0:2 beim Zweiten SV Ebersbach – hinter die Berkheimer auf Platz 14 gerutscht. Auf dem Pfostenberg läuten die Alarmglocken. In der KLA bleibt zumindest ganz oben alles, wie es war: Der TSV Deizisau behauptete durch den 6:0-Sieg gegen den SC Altbach die Spitzenposition.