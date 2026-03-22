Fußball – Zusammenfassung: In Plochingen läuten die Alarmglocken

Wechsel im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga und – wie jedes Wochenende – jede Menge Bewegung in der Kreisliga A. Während der TSV Berkheim durch den dritten Sieg im dritten Spiel 2026 sowie den jahresübergreifend vierten zumindest schon mal von einem direkten Abstiegs- auf den Relegationsrang geklettert ist, ist der FV Plochingen durch die erneute Niederlage – 0:2 beim Zweiten SV Ebersbach – hinter die Berkheimer auf Platz 14 gerutscht. Auf dem Pfostenberg läuten die Alarmglocken. In der KLA bleibt zumindest ganz oben alles, wie es war: Der TSV Deizisau behauptete durch den 6:0-Sieg gegen den SC Altbach die Spitzenposition.

Unsere Empfehlung für Sie Hinweis in eigener Sache Neue Wege zum Lokalsport Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert. Bezirksliga Es kommt in dieser Saison selten vor, dass der TSV Berkheim als Favorit in ein Spiel geht. Diesmal war es so angesichts von zuvor drei Siegen und dem Letzten SC Geislingen II als Gegner. Aber es wurde eng. 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 4:3 durch den zweiten Treffer von Routinier Sebastian Franken war die Torfolge aus Berkheimer Sicht, ehe sie den nächsten und wichtigen Sieg eingetütet hatten. Der FV Plochingen befindet sich derweil im freien Fall. Dass es die Mannschaft zuletzt hintereinander mit dem Ersten und dem Zweiten zu tun hatte, hilft da nicht. Nach dem 0:2 gegen den SV Ebersbach durch einen Gegentreffer in der ersten Hälfte und ein Eigentor kurz vor Schluss rutschte der FVP auf einen direkten Abstiegsplatz.

Frust herrscht ebenfalls beim TSV Denkendorf, auch wenn die tabellarische Lage dort deutlich entspannter ist. Dem Derby-Coup gegen den TSV RSK Esslingen folgte nun eine 1:4-Klatsche beim Vorletzten TSV Jesingen. Nach dem 0:4-Rückstand gelang Marcello Di Fabio in der 78. Minute nur noch die berühmte Ergebniskorrektur. Der TSV RSK gewann im, weil um 16.30 Uhr angepfiffenen, letzten Spiel des Tages durch einen Treffer von Anastasios Ketsemenidis in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen den 1. FC Frickenhausen.

Kreisliga A

Dem TSV Deizisau tat das 6:0 gegen den SC Altbach von der anderen Neckarseite so richtig gut, denn die Mannschaft bleibt ganz vorne. Den Altbachern tut es weh, weil sie gegen die Deizisauer besonders ungern verlieren und weil sie auf den Relegationsrang 14 abgerutscht sind. Zweiter und Dritter bleiben der ASV Aichwald (3:0 gegen den TSV Notzingen) und der TSV Wendlingen (1:0 gegen den auf Rang sechs abgefallenen VfB Reichenbach). Im Tabellenkeller gab es auch für den TB Ruit eine empfindliche Niederlage, nämlich mit 0:7 gegen den TV Unterboihingen. Der FV Neuhausen II durch den 2:1-Erfolg gegen den nun selbst immer mehr gefährdeten TV Hochdorf und der VfB Oberesslingen/Zell durch den – wie im Hinspiel – 2:1-Sieg gegen den ausgebremsten TV Nellingen verschafften sich dagegen etwas Luft. Die Neuhausener kletterten durch den dritten Sieg innerhalb einer Woche sogar auf Rang neun. Die SG Eintracht Sirnau feierte beim 1:0 gegen den TSV Wernau den zweiten Sieg in Folge, bleibt jedoch Vorletzter. Es ist aber alles eng, hinten wie vorne. Abgeschlagen ist nur Schlusslicht FV Plochingen II, bei dem die TSG Esslingen mit 6:2 ihre Pflichtaufgabe löste und damit den ersten Sieg im Jahr 2026 feierte.

Kreisliga B

Der TSVW Esslingen siegte in der Staffel 1 im Derby gegen den TSV RSK Esslingen II mit 3:1 und landet auf Tabellenplatz zwei. Der TSV Baltmannsweiler gewann gegen den TV Nellingen II mit 7:2 und bleibt Tabellenführer. Im unteren Teil der Tabelle gab es zwar keine Veränderungen, es gab bei den Spielen der in die Kreisliga C abstiegsgefährdeten Mannschaften aber wieder viele Tore zu sehen. So schlug der TB Ruit II die zweite Mannschaft des TSV Berkheim mit 9:6. Die TSG Esslingen II siegte auswärts bei der SGM Lichtenwald /Winterbach II, die nach wie vor mit null Punkten aus 17 Spielen die rote Laterne innehat, mit 7:3. Nicht ganz so viele Tore gab es bei der SGM Mettingen/Westcity United Esslingen FC. Gegen den GFV Odyssia Esslingen verloren die Mettinger mit 0:3. Ähnlich war es in der Staffel 2. An der Tabellenspitze und in im Abstiegsbereich ändert sich nichts. Auf Platz eins bleibt die Zweite des TSV Denkendorf, obwohl sie spielfrei hatte. Im Kellerduell zwischen dem TSV Oberboihingen II und dem TSV Wernau II siegten die Wernauer mit 3:2.

Ausführliche Texte zu den Spielen der Woche zwischen dem VfB Oberesslingen/Zell und dem TV Nellingen sowie zwischen dem FV Neuhausen II und dem TV Hochdorf finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagausgabe.