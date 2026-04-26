Fussball – Zusammenfassung: Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga fand auf dem Pfostenberg in Plochingen statt und nach acht sieglosen Saison-Spielen gewann überraschend der FV Plochingen gegen den zuletzt erfolgreichen TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen hat nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage wieder mal verloren, bleibt aber auf Tabellenplatz vier. Der TSV Denkendorf steht nach der Niederlage beim 1. FC Heiningen zwar immer noch im Mittelfeld, aber hat nur sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz – und am kommenden Spieltag kommt der Tabellenprimus SV Ebersbach nach Denkendorf.

Der FV Plochingen II ist sechs Spieltage vor dem Ende der Saison der Kreisliga A abgestiegen und spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga B. An der Spitze und am Ende der KLA bleibt es unheimlich spannend. Die Spitzenreiter der Kreisligen B1 (TSVW Esslingen) und B2 (TSV Denkendorf II) haben beide ihr Spiele gewonnen.

Bezirksliga

Der FV Plochingen kann doch noch gewinnen und ausgerechnet im Kellerderby gegen den TSV Berkheim gelang ein 2:0-Sieg. Die Torerfolge von Sergi Alcala Santiago und Lukas Wertner machen den Abstiegsstrudel noch spannender: Plochingen steht auf dem Abstiegsplatz 14 mit 21 Punkten, davor Berkheim auf Relegationsplatz mit 25 Zählern, wiederum davor der 1. FC Frickenhausen mit 26 Punkten.

Nach der 2:4- Niederlage des TSV RSK Esslingen gegen den FV Vorwärts Faurndau meinte TSV RSK-Spielleiter: „Wir haben artig Geschenke verteilt und waren nach vorne gefährlich harmlos.“ Nach Hälfte eins war das Spiel des TSV Denkendorf beim Tabellenzweiten 1. FC Heiningen schon so gut wie entschieden: 3:0 stand es für den ambitionierten Meisterschaftskandidaten. Aber nach dem Pausentee kam der TSV viel besser ins Spiel, erhielt nur noch einen zusätzlichen Treffer und Mahsum Alper gelangen deren zwei: Endstand 2:4 aus Denkendorfer Sicht.

Kreisliga A

Nach einjähriger Zugehörigkeit zur Kreisliga A1 verabschiedet sich der FV Plochingen II zurück in die Kreisliga B – nach der 1:4-Niederlage gegen den TV Unterboihingen steht das fest. Mit sieben Punkten ist sechs Spieltage vor Schluss keine Rettung mehr möglich. Der TVU dagegen bleibt als neuer Zweiter im Meisterschaftsrennen (44 Punkte). Der Abstiegsknaller FV Neuhausen II gegen den VfB Oberesslingen/Zell endete 1:1-Unentschieden. Der VfBOEZ spielte zum neunten Mal in 24 Spielen Unentschieden. Tabellenführer bleibt der TSV Deizisau nach dem 4:0 gegen den TV Nellingen und dem gleichzeitigem 2:2-Unentschieden im Spiel TSG Esslingen (42 Punkte) gegen TSV Wernau (44 Punkte). Auch oben mitspielen will der ASV Aichwald (41 Punkte), spielte gegen den TB Ruit nach zweimaliger Führung aber nur 4:4.

Kreisliga B

In der Staffel 1 behauptete der TSVW Esslingen nach seinem 3:0-Sieg bei der SG Eintracht Sirnau II die Tabellenführung mit 54 Punkten bei 21 Spielen. Auch der Zweite TSV Baltmannsweiler bestritt seine Partie mit 6:0 beim TSV RSK Esslingen II erfolgreich und hat 48 Punkte bei einem Spiel weniger. Sechs verschiedene Torschützen gab es dabei. Der GFV Odyssia Esslingen (20 Spiele) weist nach dem 5:1-Sieg gegen den SC Altbach II 47 Punkte auf. Tabellenprimus der Staffel 2 war und bleibt souverän der TSV Denkendorf II (2:1-Sieg beim VfB Reichenbach II).

Ausführliche Texte zu den Spielen des FV Plochingen gegen den TSV Berkheim sowie des TSV Deizisau gegen den TV Nellingen finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.