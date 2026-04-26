Fussball – Zusammenfassung Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim
Erster Saison-Sieg in 2026: Der FVP siegt mit 2:0 gegen den TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen verteilt Gastgeschenke. Der FVP II ist bereits abgestiegen.
Erster Saison-Sieg in 2026: Der FVP siegt mit 2:0 gegen den TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen verteilt Gastgeschenke. Der FVP II ist bereits abgestiegen.
Das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga fand auf dem Pfostenberg in Plochingen statt und nach acht sieglosen Saison-Spielen gewann überraschend der FV Plochingen gegen den zuletzt erfolgreichen TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen hat nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage wieder mal verloren, bleibt aber auf Tabellenplatz vier. Der TSV Denkendorf steht nach der Niederlage beim 1. FC Heiningen zwar immer noch im Mittelfeld, aber hat nur sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz – und am kommenden Spieltag kommt der Tabellenprimus SV Ebersbach nach Denkendorf.