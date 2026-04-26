 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Fussball – Zusammenfassung Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Fussball – Zusammenfassung: Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim
1
Debytime in Plochingen: Patrick Schmid und Patrick Warth im Zweikampf. Foto: Nico Bauhof

Erster Saison-Sieg in 2026: Der FVP siegt mit 2:0 gegen den TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen verteilt Gastgeschenke. Der FVP II ist bereits abgestiegen.

Das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga fand auf dem Pfostenberg in Plochingen statt und nach acht sieglosen Saison-Spielen gewann überraschend der FV Plochingen gegen den zuletzt erfolgreichen TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen hat nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage wieder mal verloren, bleibt aber auf Tabellenplatz vier. Der TSV Denkendorf steht nach der Niederlage beim 1. FC Heiningen zwar immer noch im Mittelfeld, aber hat nur sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsabstiegsplatz – und am kommenden Spieltag kommt der Tabellenprimus SV Ebersbach nach Denkendorf.

 

Der FV Plochingen II ist sechs Spieltage vor dem Ende der Saison der Kreisliga A abgestiegen und spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga B. An der Spitze und am Ende der KLA bleibt es unheimlich spannend. Die Spitzenreiter der Kreisligen B1 (TSVW Esslingen) und B2 (TSV Denkendorf II) haben beide ihr Spiele gewonnen.

Bezirksliga

Der FV Plochingen kann doch noch gewinnen und ausgerechnet im Kellerderby gegen den TSV Berkheim gelang ein 2:0-Sieg. Die Torerfolge von Sergi Alcala Santiago und Lukas Wertner machen den Abstiegsstrudel noch spannender: Plochingen steht auf dem Abstiegsplatz 14 mit 21 Punkten, davor Berkheim auf Relegationsplatz mit 25 Zählern, wiederum davor der 1. FC Frickenhausen mit 26 Punkten.

Nach der 2:4- Niederlage des TSV RSK Esslingen gegen den FV Vorwärts Faurndau meinte TSV RSK-Spielleiter: „Wir haben artig Geschenke verteilt und waren nach vorne gefährlich harmlos.“ Nach Hälfte eins war das Spiel des TSV Denkendorf beim Tabellenzweiten 1. FC Heiningen schon so gut wie entschieden: 3:0 stand es für den ambitionierten Meisterschaftskandidaten. Aber nach dem Pausentee kam der TSV viel besser ins Spiel, erhielt nur noch einen zusätzlichen Treffer und Mahsum Alper gelangen deren zwei: Endstand 2:4 aus Denkendorfer Sicht.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust.

Kreisliga A

Nach einjähriger Zugehörigkeit zur Kreisliga A1 verabschiedet sich der FV Plochingen II zurück in die Kreisliga B – nach der 1:4-Niederlage gegen den TV Unterboihingen steht das fest. Mit sieben Punkten ist sechs Spieltage vor Schluss keine Rettung mehr möglich. Der TVU dagegen bleibt als neuer Zweiter im Meisterschaftsrennen (44 Punkte). Der Abstiegsknaller FV Neuhausen II gegen den VfB Oberesslingen/Zell endete 1:1-Unentschieden. Der VfBOEZ spielte zum neunten Mal in 24 Spielen Unentschieden. Tabellenführer bleibt der TSV Deizisau nach dem 4:0 gegen den TV Nellingen und dem gleichzeitigem 2:2-Unentschieden im Spiel TSG Esslingen (42 Punkte) gegen TSV Wernau (44 Punkte). Auch oben mitspielen will der ASV Aichwald (41 Punkte), spielte gegen den TB Ruit nach zweimaliger Führung aber nur 4:4.

Kreisliga B

In der Staffel 1 behauptete der TSVW Esslingen nach seinem 3:0-Sieg bei der SG Eintracht Sirnau II die Tabellenführung mit 54 Punkten bei 21 Spielen. Auch der Zweite TSV Baltmannsweiler bestritt seine Partie mit 6:0 beim TSV RSK Esslingen II erfolgreich und hat 48 Punkte bei einem Spiel weniger. Sechs verschiedene Torschützen gab es dabei. Der GFV Odyssia Esslingen (20 Spiele) weist nach dem 5:1-Sieg gegen den SC Altbach II 47 Punkte auf. Tabellenprimus der Staffel 2 war und bleibt souverän der TSV Denkendorf II (2:1-Sieg beim VfB Reichenbach II).

Ausführliche Texte zu den Spielen des FV Plochingen gegen den TSV Berkheim sowie des TSV Deizisau gegen den TV Nellingen finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.

Weitere Themen

Fussball – Zusammenfassung: Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Fussball – Zusammenfassung Plochingen gewinnt das Kellerduell gegen Berkheim

Erster Saison-Sieg in 2026: Der FVP siegt mit 2:0 gegen den TSV Berkheim. Der TSV RSK Esslingen verteilt Gastgeschenke. Der FVP II ist bereits abgestiegen.
Von Bernhard Eichhorst
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter

Fußball – Landesliga FV Neuhausen: Das Zittern geht weiter

Fußball-Landesligist FV Neuhausen verliert beim Vorletzten MTV Stuttgart mit 0:2.
Von sip
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.
Von sip
Handball – Oberliga: Köngenerinnen schlagen sich gut

Handball – Oberliga Köngenerinnen schlagen sich gut

Die TSV-Frauen verlieren auch bei der HSG Bargau/Bettringen mit 27:29.
Von bf
Handball – Regionalliga: Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

Handball – Regionalliga Ostfildern gewinnt Derby in Plochingen

In der Handball-Regionalliga unterliegt der TV Plochingen der HSG Ostfildern mit 31:33. Plochingens Kapitän Axel Steffens verlässt den Verein.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen: Big Point statt Big Points

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen holen in Unterzahl beim Dritten TSV Oberensingen ein 4:4, schieben aber trotzdem erst einmal mächtig Frust.
Von Sigor Paesler
Handball – Vorschau: Positive Anspannung im Saisonendspurt

Handball – Vorschau Positive Anspannung im Saisonendspurt

Während es für viele Handball-Teams nur noch ums Prestige geht, stehen für einige in den verbleibenden Spielen noch wichtige Entscheidungen an.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Die Zweitliga-Wasserballer des SSVE gehen mit fünf Toren Vorsprung in das Viertelfinal-Playoff-Rückspiel.
Von Robin Kern
Handball – Oberliga: Jetzt wollen es die Wolfschlugener wissen

Handball – Oberliga Jetzt wollen es die Wolfschlugener wissen

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen sind ziemlich ungeplant in die Situation gekommen, am Aufstieg in die Regionalliga zu schnuppern. Am Samstag Derby bei der SG Heli.
Von Sigor Paesler
Nachruf: Große Trauer um Thomas Köhrer

Nachruf Große Trauer um Thomas Köhrer

Der sportliche Leiter des TSV Köngen sowie langjährige Spieler und Trainer des TSV RSK Esslingen ist im Alter von 58 Jahren gestorben. „Er war der gelebte Regionalfußball.“
Von Sigor Paesler
 
 