Fußball – Zusammenfassung: TSV Berkheim verpasst den nächsten Sieg

Der Verbandsligist FC Esslingen hatte das Tabellenschlusslicht VfR Heilbronn zu Gast und fuhr nach sechs Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg – ein klares 4:0 (2:0) – ein. Das 3:3-Unentschieden ist für den TSV Berkheim zu wenig – und der FV Plochingen bricht weiter ein. Eine Überraschung gab es derweil in der Kreisliga A: Die SG Eintracht Sirnau siegt beim VfB Reichenbach mit 4:2.

Unsere Empfehlung für Sie Talk im Wendlinger Johannesforum „Wir wollten ein Zeichen setzen“ – zwei Athletinnen sprechen über Verantwortung Der Leistungssport prägt Verena Bentele und Paralympics-Silbermedaillengewinnerin Linn Kazmaier von klein auf. Beim Talk im Wendlingen sprechen die beiden über Verantwortung. Bezirksliga Spannung pur beim TSV Berkheim: Der TSV ging in der 19. Minute durch einen Strafstoß, ausgeführt von Sebastian Franken, mit 1:0 gegen die TSG Salach in Führung. Franken erhöhte in der 43. Minute auf 2:0, Salachs Gökdeniz Celik verkürzte auf 1:2, bevor Alejandro Bartmann noch vor der Pause für Berkheim auf 3:1 erhöhte. Durch einen Strafstoß in der 54. und drei Minuten später durch einen Freistoß gelang den Salachern aber noch der Ausgleich zum 3:3-Endstand.

Gleichzeitig verlor der FV Plochingen beim TSV Denkendorf mit 1:3. Die Plochinger unterlagen bereits beim Nachholspiel auf dem Pfostenberg ebenfalls mit 1:3 gegen den TSV RSK Esslingen und hängen nun auf einem Abstiegsplatz fest. Der TSV RSK Esslingen kam bei Türkspor Nürtingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, bleibt aber stabil auf dem 4. Tabellenplatz.

Kreisliga A

Mit dem vierten Sieg in Folge bleibt der TSV Deizisau weiterhin – mit einem Spiel wenigen – Tabellenführer. Der TSV siegte bereits im Freitagabendspiel beim TV Hochdorf mit 3:2. Nach einem 0:2-Rückstand, beide Tore für Hochdorf erzielte Sebastian Kuhn, glich Deizisaus Doppeltorschütze Dimitrije Pantic in der 78. Minute aus, bevor Niclas Pascal Müller per Elfmeter in der 84. Minute den Siegtreffer erzielte. Der TV Unterboihingen und der ASV Aichwald trennten sich 1:1. Laut ASV-Trainer Jan Singer war der Ausgang leistungsgerecht. Aichwald bleibt damit Tabellenzweiter. Mit einem 3:1 (2:1)-Sieg setzte sich die TSG Esslingen gegen den TSV Wendlingen durch. Goalgetter Enes Coskun erzielte dabei alle drei Treffer für die TSG.

Der TSV Wernau hatte den VfB Oberesslingen/Zell zu Gast und setzte sich mit 2:1 durch. Das Siegtor für Wernau erzielte Florin Köck in der 87. Minute. Ein überraschender 4:2 (1:1)-Sieg gelang der SG Eintracht Sirnau beim Favoriten VfB Reichenbach. Durch den dritten Sieg in Folge können die Sirnauer die Abstiegsränge vorerst verlassen.

Indes siegte der TV Nellingen mit 2:1 gegen den TB Ruit. Die Ruiter fielen durch die Niederlage auf einen Abstiegsplatz ab und Nellingen stieg ins obere Tabellendrittel auf. Neun Tore fielen beim 5:4-Sieg des SC Altbach gegen den Tabellenletzten FV Plochingen II.

Kreisliga B

Eng beieinander bleibt es in der Staffel 1. Der TSVW Esslingen gewann zu Hause gegen den TSV Deizisau II mit 4:3 (2:1) und übernahm damit die Tabellenführung. Klarer sieht es in der Staffel 2 aus: TSV Denkendorf II siegte gegen den SGM Lichtenwald/Winterbach mit 6:0 (4:0) und setzte sich so an der Spitze ab. Der TSV Wolfschlugen gewann mit sage und schreibe 21:0 gegen den Wernauer SF und ist damit vorerst Zweiter.

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