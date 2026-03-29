Fußball – Zusammenfassung TSV Berkheim verpasst den nächsten Sieg
Der TSV Berkheim und der FV Plochingen bleiben im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga stecken. Die SG Eintracht Sirnau verlässt dafür in der KLA die Abstiegsplätze.
Der TSV Berkheim und der FV Plochingen bleiben im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga stecken. Die SG Eintracht Sirnau verlässt dafür in der KLA die Abstiegsplätze.
Der Verbandsligist FC Esslingen hatte das Tabellenschlusslicht VfR Heilbronn zu Gast und fuhr nach sechs Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg – ein klares 4:0 (2:0) – ein. Das 3:3-Unentschieden ist für den TSV Berkheim zu wenig – und der FV Plochingen bricht weiter ein. Eine Überraschung gab es derweil in der Kreisliga A: Die SG Eintracht Sirnau siegt beim VfB Reichenbach mit 4:2.