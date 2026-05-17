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  6. TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf

Fußball-Zusammenfassung TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf

Fußball-Zusammenfassung: TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf
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Felix Eder stürmt zu seinem Saisontor Nummer 43 – und zum Aufstieg. Foto: Michael Treutner

Der bisherige Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Deizisau unterliegt deutlich in Aichwald, der TSV Denkendorf II macht in der Kreisliga B sein Meisterstück.

Reporter: Sigor Paesler

Bei den einen – TSV Denkendorf II – wird schon gefeiert, bei anderen – TSV Deizisau – gebangt und bei vielen Mannschaften noch gezittert. Die Saison der Amateurfußballer ist jedenfalls so was von auf der Zielgeraden. Bei der Denkendorfer Zweiten jedenfalls knallten nach dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel beim TSV Köngen II bereits die Sektkorken – es geht in die Kreisliga A.

 

Bezirksliga

Der FV Plochingen ist noch da. Mit 7:2 setzte der FVP im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen, auch wenn das Ganze beim abgeschlagenen Schlusslicht SC Geislingen II als Pflichtsieg bezeichnet werden darf. Bei einer Niederlage wäre der Ofen ziemlich aus gewesen. So kletterten die Plochinger um einen Rang auf Platz 14 und haben nur noch einen Zähler Rückstand auf den TSV Berkheim auf dem Abstiegsrelegationsrang.

Es war klar, dass die Berkheimer beim Spitzenteam 1. FC Heiningen klarer Außenseiter sein würden – ein Erfolgserlebnis aber hätte natürlich gut getan. Sie gingen tatsächlich durch Oliver Wamsler in der 7. Minute in Führung. Doch zur Pause lagen sie bereits mit 1:3 zurück, unterlagen am Ende mit 1:5 und bleiben eben auf Rang 13. Davor steht der 1. FC Frickenhausen mit jetzt zwei Punkten mehr (27/25), weil der TSV Denkendorf in Frickenhausen nicht über ein 1:1 hinauskam. Völlig entspannt ist weiterhin die Situation bei Denkendorfs Mitaufsteiger TSV RSK Esslingen: 3:1 beim VfL Kirchheim, weiterhin Platz vier – passt.

Kreisliga A

Wechsel an der Spitze: Der bisherige Spitzenreiter TSV Deizisau verlor beim ASV Aichwald – und das nicht irgendwie, sondern gleich mit 1:4 Dadurch rutschte die Mannschaft auf Platz zwei und musste dem TV Unterboihingen die Spitzenposition überlassen Der TVU gewann gegen den VfB Reichenbach mit 5:2. Die Verfolger TSV Wernau und TSG Esslingen bleiben dran: Die Wernauer gewannen ebenfalls mit 5:2 gegen den FV Neuhausen II, die TSG Esslingen siegte mit 5:1 beim TSV Notzingen. Der TSV Wendlingen hat zwar vier Punkte Rückstand auf den Vierten TSG, ließ aber mit einem 7:0 beim VfB Oberesslingen/Zell aufhorchen, der weiterhin in Abstiegsgefahr schwebt. Der TB Ruit machte derweil einen weiteren Schritt in Richtung sicheres Mittelfeld und tat beim satten 10:2 gegen Schlusslicht FV Plochingen II auch noch etwas fürs Torverhältnis.

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Einen Schritt in die richtige Richtung machte auch der TV Hochdorf und schloss durch den 3:2-Sieg auf einen Platz und einen Punkt auf Gegner SC Altbach – Rang neun – auf. Es gab noch ein deutliches Ergebnis: Mit 1:8 verlor die SG Eintracht Sirnau beim TV Nellingen und muss sich als Vorletzter so langsam mit dem Thema Kreisliga B beschäftigen. Weiter fünf Punkte bei nur noch drei Saisonspielen beträgt der Rückstand auf den FVN II auf dem Relegationsplatz.

Kreisliga B

In der Staffel 1 gab sich das Spitzentrio TSVW Esslingen (4:1 gegen den SC Altbach II), TSV Baltmannsweiler (10:1 gegen die SGM Mettingen/Westcity United) und Odyssia Esslingen (2:1 beim TSV Berkheim II durch ein Tor von Fotios Savvas in der Nachspielzeit) keine Blöße. Der TSVW hat dadurch weiter die besten Karten.

In der Staffel 2 waren die Augen auf das Spitzenspiel zwischen dem Dritten TSV Köngen II und dem souveränen Spitzenreiter TSV Denkendorf II gerichtet. Die Denkendorfer gewannen mit 2:1 – beide Tore von Top-Scorer Felix Eder – und trotz des 2:1-Erfolges des Zweiten TSV Wolschlugen gegen den TSV Oberboihingen II sind Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga A damit vorzeitig eingetütet.

Das Knallerergebnis des Spieltages war der 16:0-Sieg der SGM Lichtenwald/Winterbach bei den Wernauer SF.

Ausführliche Texte zu den Spielen des TV Hochdorf gegen den SC Altbach sowie des TSV Köngen II gegen den TSV Denkendorf II finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.

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