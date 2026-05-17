Fußball-Zusammenfassung TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf
Der bisherige Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Deizisau unterliegt deutlich in Aichwald, der TSV Denkendorf II macht in der Kreisliga B sein Meisterstück.
Der bisherige Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Deizisau unterliegt deutlich in Aichwald, der TSV Denkendorf II macht in der Kreisliga B sein Meisterstück.
Bei den einen – TSV Denkendorf II – wird schon gefeiert, bei anderen – TSV Deizisau – gebangt und bei vielen Mannschaften noch gezittert. Die Saison der Amateurfußballer ist jedenfalls so was von auf der Zielgeraden. Bei der Denkendorfer Zweiten jedenfalls knallten nach dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel beim TSV Köngen II bereits die Sektkorken – es geht in die Kreisliga A.