In der vergangenen Saison strömten so viele Zuschauer wie nie in die Stadien der 3. Liga. Damit liegt man laut DFB sogar deutlich vor einigen anderen europäischen Profiligen.

red/dpa 23.01.2025 - 14:35 Uhr

Die 3. Liga hat in der vergangenen Saison einen Zuschauerrekord aufgestellt. Fast 3,69 Millionen Zuschauer kamen in der Spielzeit 23/24 in die Stadien, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Im Schnitt waren dies rund 9.700 Menschen pro Partie, in der Vorsaison waren es noch rund 8.200 Zuschauer gewesen.