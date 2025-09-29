Das finden auch die Münchner Fußball-Stars schick. Aus dem Münchner Herbst geht es noch mal in die Sonne. Das primäre Ziel des Trips ans Mittelmeer lautet aber: «Alle Neune» gegen Pafos.
29.09.2025 - 11:53 Uhr
Limassol - Sonne, Strand, Meer: Auf der Dienstreise des FC Bayern nach Zypern lässt sich ein gewisses Urlaubsfeeling gar nicht vermeiden. Auch Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka schaute vor dem Champions-League-Trip in den Süden erfreut auf den Wetterbericht: "Ich habe da nur die Sonne gesehen. Und immer 28, 29 Grad", frohlockte der 30-Jährige, um aber direkt klarzustellen: "Wir fahren da natürlich nicht wegen des Wetters hin!"