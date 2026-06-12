Fußballbezirk Enz/Murr: Drita Kosova Kornwestheim startet in die Relegation mit ihrem Top-Transfer

„Die Relegation ist die Chance für uns“, stellt Spetim Muzliukaj vor dem ersten von zwei Endspielen um den Bezirksligaaufstieg klar. Man will unbedingt hoch, daran lässt der Spielertrainer der Fußballer von Drita Kosova Kornwestheim keinen Zweifel aufkommen.

Um nach drei Jahren wieder ins Oberhaus des Fußball-Bezirks zurückzukehren, muss der Tabellenzweite der Kreisliga A2 jedoch am Freitag um 18 Uhr im ersten Schritt zunächst die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag aus der Parallelstaffel A3 schlagen. Gelingt dies, wartet im Relegationsendspiel am darauffolgenden Wochenende der Sieger der Partie zwischen den TSV Schwieberdingen und dem VfB Neckarrems 1913.

„Ein Gegner mit einer gewissen Erfahrung, schließlich sind sie erst im letzten Jahr aus der Bezirksliga abgestiegen“, charakterisiert Muzliukaj den Gegner. „Aber Erfahrung haben wir auch“, hält der Drita-Coach, der selbst in Ulm und Pfullendorf drittklassig gespielt hat, und später lange Jahre das Trikot des SGV Freiberg trug, entgegen. In seiner Mannschaft habe man sich „geschworen, noch einmal alles zu geben, erzählt Muzliukaj, der eigens für die bereits abzusehenden Überstunden in der Relegation im April mit David Müller noch einmal eine zusätzliche Verstärkung an Land zog. Der robuste 34-jährige, der bei beiden großen Stuttgarter Vereinen ausgebildet wurde, und dann von 2018 bis 2022 ebenfalls in Freiberg Station machte, soll dem Drita-Spiel im zentralen Mittelfeld Stabilität und Impulse geben. Im Ligaendspurt wurde der zuvor vertragslose Routinier schon mit Kurz- und Teileinsätzen herangeführt.

Ausgetragen wird die Partie am Freitag in Renningen. Und das ist möglicherweise kein so schlechtes Vorzeichen für die Kornwestheimer: Denn im Meisterschaftsrennen der A2-Staffel musste man zwar in der Endabrechnung der dort heimischen Spvgg den Vortritt lassen, entschied aber das direkte Duell im Renninger Stadion vor gut vier Wochen mit 3:2 für sich.