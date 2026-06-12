Fußballbezirk Enz/Murr Drita Kosova Kornwestheim startet in die Relegation mit ihrem Top-Transfer
Drita Kosova Kornwestheim will nach drei Jahren wieder in die Bezirksliga aufsteigen. Und setzt auf einen ehemaligen Spieler des SGV Freiberg.
Drita Kosova Kornwestheim will nach drei Jahren wieder in die Bezirksliga aufsteigen. Und setzt auf einen ehemaligen Spieler des SGV Freiberg.
„Die Relegation ist die Chance für uns“, stellt Spetim Muzliukaj vor dem ersten von zwei Endspielen um den Bezirksligaaufstieg klar. Man will unbedingt hoch, daran lässt der Spielertrainer der Fußballer von Drita Kosova Kornwestheim keinen Zweifel aufkommen.